[헤럴드경제(울진)=김병진 기자]황이주 울진군수 당선인은 15일 오는 7월 민선 9기 출범을 앞두고 울진군수직 인수위원회를 공식 출범했다.

인수위원회는 고재옥 위원장을 중심으로 12명의 위원과 6명의 자문위원이 공약 이행을 위한 법적·제도적 기반 마련과 군정 연속성 확보에 힘을 쏟는다.

특히 이번 인수위에는 각 분야 전문가뿐만 아니라 다양한 계층을 대표하는 인사들이 다수 참여했다.

청년 대표로 1999년생의 손승원 씨가 최연소 위원으로 합류했으며 이번 지방선거에서 군의원 선거에 출마했던 김복자 전 더불어민주당 후보와 정안일 전 무소속 후보도 위원으로 선임됐다.

인수위는 오는 26일까지 활동하며 부서별 업무보고를 비롯해 주요 현안 점검, 군정 운영 기조 설정, 취임식 준비 등 군정 인수 작업을 집중적으로 진행한다.

인수위원회 관계자는 “이번 인수위는 선거 과정에서 다짐했던 당선인의 공약을 공조직에 안정적으로 인계하고 7월 1일 공식 출범과 동시에 주요 민생 공약들이 차질 없이 이행될 수 있도록 만반의 준비를 다하겠다”고 밝혔다.