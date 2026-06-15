전국 10개 국립대학병원과 공동 협력 협약(MOU) 체결…의료 지역격차 해소 기대

[헤럴드경제=이태형 기자] 건강보험심사평가원은 15일 대전 중구 충남대학교병원에서 전국 10개 국립대학병원과 ‘지역·필수·공공의료의 AI 대전환을 위한 공동 협력 약정’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약에는 강원·경북·경상국립·부산·서울·전남·전북·제주·충남·충북대학교 병원과 심평원 등 총 11개 기관이 참여했다.

참여 기관들은 인공지능(AI) 기반 선진 의료체계 구축을 통해 ‘의료의 지역격차 해소’, ‘필수의료 확충’, ‘공공의료 강화’ 등 정부 핵심 국정과제 이행에 이바지하기 위해 상호 협력하기로 뜻을 모았다.

11개 기관은 앞으로 ▷보건 의료 데이터 연계 및 AI 학습 인프라 구축 ▷AI 기반 필수·공공의료 서비스 모델 공동 개발 및 실증 ▷지역 의료 인력 역량 강화를 위한 AI 교육프로그램 운영 ▷글로벌 수준의 의료 AI 기술 표준화 및 정책 제안 등 다양한 분야에서 협력을 추진한다.

‘지역·필수·공공의료 인공지능 전환(AX) 추진 실무협의체’를 구성해 구체적인 사업 이행 체계도 마련할 예정이다.

홍승권 심평원장은 “심평원이 보유한 방대한 보건의료 빅데이터와 국립대학병원의 우수한 임상 역량이 결합한다면 지역·필수·공공의료 공백을 해소하는 강력한 시너지를 창출할 수 있을 것”이라며 “이번 협약을 통해 AI 기반 맞춤형 의료 서비스 모델을 성공적으로 구축할 것”이라고 밝혔다.