AI 시대 한·일 산업협력 방안 모색 퓨리오사AI‧가와사키중공업 등 발표

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국무역협회(KITA)는 일본 도쿄 국제문화회관에서 일본경제동우회와 공동으로 ‘제5차 한일 경제 라운드테이블’을 개최했다고 15일 밝혔다.

한일 경제 라운드테이블은 무역협회 한일교류특별위원회와 일본경제동우회가 양국 경제계 협력과 네트워크 강화를 위해 운영하는 공식 협의체다. 지난 2024년 5월 도쿄에서 첫 회의를 연 이후 한일 양국에서 번갈아 개최되고 있다.

이번 회의는 ‘인공지능(AI) 시대의 한일 산업협력 강화’를 주제로 열렸다. 장재진 한일교류특별위원회 위원장 대행(오리엔트바이오 회장), 혼마 마사히코 일본경제동우회 한국위원회 공동위원장, 무타 마사아키 트랜스코스모스 사장 등 양국 기업인 30여 명이 참석했다.

특히, 퓨리오사AI와 뉴빌리티, 뤼튼테크놀로지스, 뷰런테크놀로지 등 국내 AI 스타트업과 NTT, 가와사키중공업 등 일본 기업들이 참여해 구체적인 협력 방안을 논의했다.

장재진 위원장 대행은 “최근 한일 정상회담을 계기로 양국 협력의 모멘텀이 더욱 강화되고 있다”며 “AI 산업은 양국이 함께 성장할 수 있는 대표적인 협력 분야로 민간 경제계가 실질적인 성과를 만들어야 할 시점”이라고 말했다.

이날 회의에서는 미쓰비시UFJ은행의 ‘글로벌 동향 및 한·일 공동 과제’에 대한 발표를 시작으로 AI 인프라와 로보틱스 분야를 중심으로 협력 가능성이 집중 논의됐다.

첫 번째 세션에서는 데이터센터 전력 효율성 제고 방안을 주제로 퓨리오사AI 백준호 대표와 NTT 카와조에 카츠히코 수석 펠로우가 발표했다. 참석자들은 AI 확산에 따른 데이터센터 전력 수요 증가 문제를 공유하고 에너지 효율 향상을 위한 기술 협력 방안을 모색했다.

두 번째 세션에서는 고령화 사회 대응을 위한 피지컬 AI 및 로보틱스 활용 방안이 논의됐다. 가와사키중공업 이치카와 카즈히로 헬스케어 부장과 뉴빌리티 강기혁 대표는 돌봄 로봇과 AI 기술 활용 사례를 소개하며 관련 산업 협력 확대 필요성을 강조했다.

무역협회는 이번 회의에서 논의된 협력 과제를 바탕으로 올해 하반기 서울에서 제6차 한일 경제 라운드테이블을 개최할 예정이다. 차기 회의에서는 AI와 로보틱스 분야 협력 성과를 점검하고 후속 협력 방안을 구체화할 계획이다.

한편, 무역협회는 지난 4월 산업통상부 한국정보산업연합회와 서울 강남구 삼성동 트레이드타워에서 수출 제조기업의 AI 전환(AX) 지원을 위한 ‘제조 AX 세미나’를 개최한 데 이어 지난달 한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA)와 ‘AX 혁신 및 글로벌 경쟁력 강화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결하는 등 수출 경쟁력 제고를 위한 무역업계의 AX를 촉진하는 데 적극 나서고 있다.