김동명 LG엔솔 사장 ‘BTC’ 환영사 美 시카고서 인재채용 행사 개최

LG에너지솔루션(사장 김동명·사진)은 미래 배터리 기술 혁신을 이끌 핵심 연구개발(R&D) 인재 확보를 위해 지난 13일(현지시간) 미국 시카고에서 글로벌 인재 행사인 ‘BTC(Battery Tech Conference)’를 개최했다고 15일 밝혔다.

BTC는 LG에너지솔루션이 매년 세계 각국의 석·박사급 인재를 초청해 회사의 기술력과 비전, R&D 방향성을 소개하는 채용 연계형 행사다.

이번 행사에는 MIT, 스탠퍼드대, UC버클리, 시카고대, 아르곤 국립연구소 등 미주 지역 주요 대학 및 연구기관의 석·박사 및 연구원 40여 명이 참석했다. 에너지저장장치(ESS), 차세대 배터리 등 핵심 연구 분야는 물론 인공지능(AI), 피지컬 AI 등 미래 기술 분야 인재들도 함께했다.

LG에너지솔루션에서는 김동명 사장을 비롯해 이진규 최고디지털책임자(CDO) 전무, 김기수 최고인사책임자(CHO) 전무 등 주요 경영진과 이재헌 셀선행개발그룹장, 김기웅 ESS개발센터장, 윤정석 AI·빅데이터 담당 상무 등 기술 분야 핵심 임원들이 참석했다.

김 사장은 환영사에서 “LG에너지솔루션을 단순한 배터리 기업을 넘어 토탈 설루션을 제공하는 에너지 플랫폼 기업으로 키우고자 한다”며 “미래를 만드는 일은 여러분과 같은 R&D 인재들”이라고 강조했다. 이어 “배터리의 미래를 만들어 나가는 일은 쉽지 않은 여정이겠지만, 그만큼 의미 있고 가치 있는 도전이 될 것”이라고 덧붙였다.

아울러 이날 행사에서는 주요 연구 조직의 현황과 비전이 공유됐으며, ESS와 AI·빅데이터, 차세대 배터리 등 신기술 분야 연구 발표도 진행됐다. 특히 배터리 분야 권위자인 이상영 연세대 화공생명공학과 교수가 특별 강연자로 나서 최신 배터리 연구 동향을 소개했다.

LG에너지솔루션 관계자는 “BTC는 글로벌 연구 인재들과 배터리 산업의 청사진을 함께 그려 나가는 대표적인 인재 확보 통로로 확고히 자리 잡고 있다”며 “앞으로도 미래 성장을 가속화하고 혁신을 주도할 인재 확보를 위해 지속적으로 노력할 것”이라고 말했다.

권제인 기자