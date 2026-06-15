韓셀러 역직구 매출 급증, 한국어판 카드 인기 손흥민 카드 590만원…핵심 카테고리로 육성

[헤럴드경제=김진 기자] 어린이들의 수집품이던 트레이딩 카드가 글로벌 수집 시장의 투자 자산으로 부상하고 있다.

이베이(eBay)의 분석에 따르면 2026년 1분기 한국 판매자들의 트레이딩 카드 카테고리 역직구 매출은 전년 동기 대비 두 자릿수 성장률을 기록했다.

트레이딩 카드는 포켓몬·유희왕 등 인기 지식재산권(IP) 캐릭터나 유명 야구·농구 스타 등 선수 정보가 담긴 카드다. 수집가들 사이에서 희소성이 높게 평가되는 카드는 발행량과 감정 등급에 따라 프리미엄이 붙으며 고가에 거래된다.

카테고리 성장의 중심에는 올해 30주년을 맞은 ‘포켓몬스터’ 카드가 있다. 해외 시장에서는 한국어판 카드도 높은 수요를 보이고 있다. 실제로 올해 1분기 이베이 한국 셀러가 가장 많이 판매한 제품 역시 ‘포켓몬 카드 한국어판’이었다.

지난해 서울 포켓몬타운 행사에서 무료로 배포된 ‘2025 메타몽 프로모 카드’는 카드 감정기관 BGS 최고 등급을 받은 후 4090달러(약 620만원)에 거래됐다. ‘2012 포켓몬 레쿠쟈 EX 프로모 카드 한국어판’도 PSA 10 등급을 받아 1만 4796달러(약 2260만원)에 판매됐다. 이외에 유희왕·쿠키런 등 다양한 한국어판 카드도 글로벌 수집가들 사이에서 인기를 끌고 있다.

글로벌 대형 IP뿐 아니라 한국게임 및 웹툰 IP도 존재감을 키우고 있다. ‘승리의 여신: 니케’, ‘나 혼자만 레벨업’, ‘브라운더스트2’, ‘메이플스토리’ 등이 올해 1분기 이베이 한국 셀러 트레이딩 카드 매출 상위권에 이름을 올렸다.

스포츠 트레이딩 카드 거래도 활발하다. 올해 1분기 이베이 한국 셀러들의 스포츠 카드 매출은 마이클 조던, 오타니 쇼헤이, 스테판 커리 외에 손흥민도 상위권에 포함됐다. 가장 비싸게 판매된 스포츠 선수 카드는 ‘2005-06 마이클 조던 듀얼 저지 사인 카드’로, 3만7146달러(약 5690만원)에 거래됐다. 한국 축구스타 ‘손흥민 2018 파니니 프리즘 월드컵 내셔널 랜드마크 카드’는 3851달러(약 590만원)에 판매됐다.

이베이는 트레이딩 카드를 핵심 카테고리로 육성하고 있다. 지난 2024년에는 트레이딩 카드 전문 경매 플랫폼 골딘을 인수했다. 카드 감정기관 PSA와의 파트너십을 맺고 구매·판매부터 등급 감정·자동 리스팅까지 통합 서비스도 운영 중이다.