“鄭 연임 본인 결정할 문제…못 나오게 하면 대통령께 화살”

[헤럴드경제=주소현 기자] 5선 중진의 박지원 더불어민주당 의원은 15일 연일 사퇴 압박을 받는 정청래 대표를 향해 “모든 책임을 지고 사퇴를 하고, ‘나는 국민과 당원들의 심판을 받아보겠다’ 그것도 옳은 태도”라고 말했다.

박 의원은 이날 SBS 라디오에 출연해 전날 만난 광주 지역 시민단체들의 의견을 인용해 “인위적으로누구를 나와라(거나) 누구를 못 나오게 하면 안 된다. 그러면 또 대통령께 화살이 간다”며 이같이 말했다.

정 대표가 연임 도전을 해도 되느냐는 질문에 박 의원은 “본인이 결정할 문제”라고 답했다. 박 의원은 지난 10일 “정 대표 등 지도부가 총사퇴하고, 책임을 지고 불출마 선언을 해야 한다”고 촉구한 바 있다.

정 대표가 전당대회에 출마해도 된다는 방향으로 물러선 것이냐고 묻자 박 의원은 “충고하면 받아들일 것으로 생각했는데 톡 튀잖나, 반발하잖나”라며 “그러나 결국 정청래 대표도 국민의, 당원의 여론조사를 보면 ‘벽오동 심은 뜻’을 알 것”이라고 말했다.

전당대회에 나와도 (당선)될 수 없을 것이라는 의미냐고 재차 묻자 박 의원은 “내 속을 정확하게 짚는다. 아무튼 모든 건 국민이, 당원이 결정하는 것이다. 그렇기 때문에 앞으로 국민 여론조사를 잘 주시하자”며 “(지지율이) 급락했다면 정 대표의 결정도 제가 얘기한 방향으로 갈 것”이라고 했다.

박 의원은 6·3 지방선거 이후 내림세인 이재명 대통령과 민주당 지지율에 대한 정 대표의 책임론을 거듭 강조했다. 박 의원은 “저는 개인적으로 ‘나 같으면 안 나온다, 나오지 말아야 된다’고 얘기했다. 여기에 대한 책임은 누가 지느냐”고 반문하며 “당대표가 져야 한다”고 했다.

이어 박 의원은 “전당대회 준비위원장을 정 대표가 사퇴하면서 구성할 것인지 중립적으로 구성할 것인지 이런 문제가 있을 것”이라며 덧붙였다.