다음달부터 진행 구직 청년 대상 실습 중심 교육 K-뉴딜 아카데미 참여 일환

[헤럴드경제=한영대 기자] GS는 다음 달부터 청년 교육 프로그램 ‘52g 리부트 캠프’를 운영한다고 15일 밝혔다.

이번 프로그램은 GS가 고용노동부와 산업통상부가 주관하는 인재 양성 프로젝트 K-뉴딜 아카데미에 참여하면서 이뤄졌다.

52g 리부트 캠프는 취업 준비와 구직에 어려움을 겪는 청년을 대상으로 하는 실습 중심 교육 프로그램이다. 서울과 여수 지역에서 총 120명의 청년을 모집해 520시간의 교육을 제공한다. 청년 인재의 인공지능(AI) 실무역량을 키우고, 산업 현장에서 요구되는 문제 해결 역량을 갖추도록 지원하는 것이 목표다.

프로그램은 GS그룹 혁신 커뮤니티인 52g와 기업교육 전문기관 캐럿글로벌이 컨소시엄 형태로 공동 수행한다. 52g는 GS그룹 해커톤과 230건 이상의 현장 혁신 프로젝트를 진행하며 축적한 경험을 바탕으로 프로그램을 운영한다. 과정은 디자인씽킹 교육, 생성형 AI 활용 실습, 실무자 멘토링, 산업현장 프로젝트 등으로 구성된다.

또 GS 자체 AI 플랫폼인 미소(MISO)를 활용한 실습 환경을 제공해 참가자들이 직접 프로토타입을 제작하는 맞춤형 학습을 제공할 예정이다. 캐럿글로벌은 교육과정 설계와 학습 운영을 맡아 프로그램의 완성도를 높인다.

GS는 교육 종료 후에도 포트폴리오 보완, 네트워킹 프로그램 등을 통해 참가자들이 취업 준비와 사회 진출을 이어갈 수 있도록 지속 지원할 계획이다. 52g 리부트 캠프 참가 신청은 22일부터 진행된다.

GS 관계자는 “GS는 그간 쌓아온 현장 중심 AX 노하우를 기반으로 K-뉴딜 아카데미에 참여해 취업 준비와 구직에 어려움을 겪는 청년들이 자신감을 회복하고, 새로운 가능성을 발견할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

한편, GS는 임직원들의 AX(AI 전환) 역량을 끌어올리기 위해 다양한 프로그램을 진행하고 있다. 지난달 22일 진행한 GS의 AX 콘퍼런스인 52g 데이가 대표적이다.