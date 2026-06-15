나프로임신법으로 새 생명 잉태한 세 부부 3~7년 장기 난임 극복하고 자연임신 성공

[헤럴드경제=김광우 기자] 가톨릭대학교 서울성모병원은 나프로임신센터에서 지난 9일 병원 내 성당에서 나프로임신법(NaProTechnology)을 통해 자연임신에 성공한 임신부부와 태아를 위한 ‘태아축복식’을 진행했다고 15일 밝혔다.

이번 축복식은 난임으로 오랜 기간 힘들었던 부부들이 여성 고유의 가임력을 회복해 새 생명을 맞이한 기쁨을 함께 나누고자 마련됐다.

서울성모병원 관계자는 “난임이 심각한 사회적 과제가 된 현시대에 생명 본연의 가치를 되새기고, 수많은 난임 부부들에게 ‘자연임신의 가능성’이라는 희망의 메시지를 전하는 뜻깊은 자리”라고 설명했다.

나프로임신법은 여성의 생리 주기와 호르몬 변화, 배란 양상 등을 세밀하게 관찰해 난임의 원인을 찾고 이를 치료하는 방식이다. 자연적인 가임 능력을 회복하는 데 초점을 둔다는 점에서 기존 난임 치료와 차별화된다.

서울성모병원 영성부원장 신희준 신부의 주례로 진행된 이날 축복식에는 나프로임신센터 박인양 센터장, 이영 교수, 영성간호부장 라정란 수녀를 비롯해 국내 1호 나프로임신법 전문가 조미진 프렉티셔너, 고은경 프렉티셔너 등 센터 의료진과 교직원, 가족들이 참석해 새 생명의 탄생을 축복했다.

이날 축복식의 주인공 중 세 쌍의 부부는 최소 3년에서 최대 7년에 이르는 장기 난임으로 아픔을 겪다 서울성모병원 나프로임신센터를 찾았다. 이들은 크라이튼 모델 시스템(Creighton Model System)을 기반으로 본인의 생체 리듬을 정밀 관찰하고 맞춤형 타겟 치료를 진행한 결과, 나프로 치료 시작 후 각각 2개월, 6개월, 7개월 만에 자연임신에 성공하는 결실을 보았다. 세 부부 모두 오는 10월에서 12월 사이에 출산을 앞두고 있다.

신희준 신부는 격려사를 통해 “아이를 간절히 원하며 오랜 시간 난임의 고통을 견뎌온 부부들이 마침내 새 생명을 잉태해 이 자리에 선 모습 자체가 큰 감동이자 축복”이라며 “가장 자연스럽고 인간적인 방식으로 맞이한 귀한 생명인 만큼, 태아가 건강하게 출산할 때까지 병원의 모든 의료진과 교직원들이 기도로써 함께 동행하며 보호하겠다”고 말했다.

박인양 나프로임신센터장은 “센터를 찾는 많은 환자분이 시술 실패를 경험한 난치성 난임 부부들인데, 이분들 또한 포기하지 않고 자연임신에 성공할 수 있도록 체계적이고 전문적인 의학적 지지를 아끼지 않겠다”고 강조했다.

지난 2025년 개소한 서울성모병원 나프로임신센터는 2017년 여의도성모병원에서 국내 최초로 도입된 나프로임신법의 성공적인 성과와 비전을 이어받아, 가톨릭중앙의료원 산하 5개 병원(서울·여의도·의정부·부천·은평성모병원)으로 확대된 생명 수호 네트워크의 유기적인 허브 역할을 수행하고 있다.

현재 누적 임신 13명, 임신 성공률 27.7%로 난임 부부들에게 새로운 대안이 되고 있다. 센터는 향후 태아축복식과 출산 축하 행사를 정례화하고, 지속적인 교육 및 홍보 활동을 통해 생명존중의 가톨릭 영성을 임상 현장에서 선도적으로 실현해 나갈 계획이다.