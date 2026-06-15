유로사토리 참가…K2·HR-셰르파도 선봬

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대로템이 15일(현지시간)부터 19일까지 프랑스 파리에서 열리는 세계 최대 방산 전시회인 ‘유로사토리 2026’에서 인공지능(AI) 기반 첨단 방호체계와 유무인 복합(MUM-T) 전력화 비전을 공개했다고 15일 밝혔다.

유로사토리는 약 70개국 2100여개 업체가 참가하는 세계 최대 규모 방산 전시회다. 현대로템은 현대위아와 함께 현대자동차그룹 통합관을 구성해 글로벌 고객을 대상으로 영업 활동을 펼친다.

이번 전시 주제는 ‘국방의 미래를 이끄는 힘’이다. AI 기술을 중심으로 제품과 기술, 생태계, 파트너십 등 미래 방산 경쟁력을 선보인다는 의미를 담았다.

현대로템은 이번 전시에서 AI 기반 무인포탑형 대드론(C-UAS) 다층방호체계를 글로벌 시장에 처음 공개한다. 해당 체계는 AI 탐지·식별 알고리즘을 통해 적 드론의 종류와 거리, 고도 등을 자동 분석하고 위협 수준에 따라 순차적·연속적으로 대응하는 첨단 방호 설루션이다.

무인포탑 플랫폼을 기반으로 전파 교란 방식의 소프트킬과 물리적 요격 방식의 하드킬 체계를 결합한 것이 특징이다. 레이더와 정찰 드론 등을 활용해 원거리에서 위협체를 탐지하고, AI가 실시간으로 위험도를 분석해 재머를 통한 1차 무력화를 수행한다. 이후 직충돌 드론, 무인포탑 사격, 능동방호장치(APS) 등 다양한 수단을 활용해 맞춤형 대응이 가능하다.

현대로템은 차륜형장갑차에 무인포탑형 대드론 다층방호체계를 적용한 모형과 관련 영상을 함께 전시해 실제 운용 개념을 소개한다.

수출형 K2 전차도 선보인다. 원격무장장치(RCWS), 능동방호장치, 드론 재머 등 현대 전장 환경에 필요한 장비를 적용할 수 있는 성능개량 모델로, 해외 고객의 다양한 요구에 대응할 수 있는 확장성을 강조한다.

아울러 유무인 복합 운용 체계(MUM-T)의 미래 비전도 제시한다. MUM-T는 유인 전투체계와 무인 플랫폼이 AI 네트워크를 통해 실시간으로 연동·협업하는 개념이다.

이를 위해 다목적 무인차량 ‘HR-셰르파(HR-SHERPA)’도 전시한다. HR-셰르파는 원격 및 자율주행이 가능하며 감시정찰 장비, 드론, 대전차미사일 등 다양한 임무장비를 탑재할 수 있다. 현대로템은 여러 계열형 모델을 공개해 글로벌 방산 시장의 다양한 수요에 대응할 계획이다.

현대로템 관계자는 “다층방호체계 등 AI 기반 방호 설루션 역량 확보를 통해 사업 포트폴리오를 강화하고 글로벌 시장에서의 입지를 높여 나갈 것”이라며 “인명을 보호하는 방호 및 무인화 핵심 기술을 지속적으로 발전시켜 시장 경쟁력을 확보하겠다”고 말했다.

한편, 현대로템은 지난 2월 사우디 리야드 컨벤션 센터에서 열린 ‘사우디아라비아 국제 방위산업 전시회(WDS) 2026’에 참가, 기동무기체계와 유·무인 복합체계(MUM-T), 수소 모빌리티 등 핵심 방산 기술력을 선보이는 등 다양한 국제 무대에서 기술력을 알리고 있다.