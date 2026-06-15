서울원아이파트 84㎡ 분양권 18억 넘겨 동대문 입주권 호가는 20억원 넘기기도

[헤럴드경제=신혜원 기자] 서울 중저가 지역 아파트의 국민평형 84㎡(이하 전용면적) 분양권·입주권 가격이 18억원선을 향해 ‘키 맞추기’ 양상을 보이고 있다.

15일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 노원구 월계동 서울원아이파크 84㎡ 분양권이 지난달 14일 18억1160만원에 거래되며 18억원대를 처음 넘어섰다. 서울원아이파크 84㎡ 분양가가 이미 12억6200만원∼14억1400만원대로 2024년 분양 당시 이미 노원구 역대 최고 수준이었는데, 아직 입주 전임에도 벌써 최소 4억원가량 가격이 올랐다.

광운대 역세권 개발과 수도권광역급행철도(GTX)-C노선 신설이라는 호재가 있지만 아직 인프라가 완성되지 않았고, 이전까지 서울에서 집값이 낮은 대표 지역이었다는 점을 고려하면 가파른 상승세다.

동대문구 대표 신축인 이문동 이문아이파크자이는 84㎡ 9층 입주권이 지난 4월 18억3500만원에 거래돼 일찌감치 18억원대를 찍었다. 지난달 9일에도 같은 평형 22층 입주권이 18억3000만원에 계약됐고, 지금은 호가 20억5000만원인 매물도 나와 있다.

인근 이문동 래미안라그란데는 지난달 8일 국평 14층 입주권이 17억5000만원에 계약 체결돼 18억원대 진입을 눈앞에 뒀다.

이밖에도 중저가 지역에선 국평 신축 분양권이나 입주권이 15억원을 넘는 사례는 속속 등장하고 있다.

국평 분양가가 8억9000만원에서 10억원 초반대였던 성북구 장위동 장위자이레디언트 4단지는 지난달 27일 16억5000만원에 11층 입주권이 계약됐다. 같은 달 30일에는 은평구 대조동 힐스테이트 메디알레의 국평 16층 입주권이 15억8915만원에 거래됐다.

한편 한국부동산원에 따르면 올 6월 둘째 주(6월8일 기준)까지 성북구의 누적 아파트 매매가격 상승률은 7.02%로 지난해 동기간(0.74%)의 9배를 웃돌았다. 지난해 같은 기간 0.08% 하락했던 노원구는 올해 4.96% 올랐고, 지난해 0.17%였던 동대문구는 올해 5.50%를 기록 중이다.