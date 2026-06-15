플래그십 사계절 타이어 현대차 라인업 협력 확대

[헤럴드경제=권제인 기자] 넥센타이어가 현대자동차의 플래그십 세단 ‘더 뉴 그랜저’에 신차용 타이어(OE)를 공급한다고 15일 밝혔다.

이번에 공급하는 제품은 고성능 프리미엄 차량용 플래그십 사계절 타이어 ‘엔페라 슈프림 S’다. 넥센타이어는 7세대 그랜저 초기 모델에 이어 이번 페이스리프트 모델에도 신차용 타이어를 공급하며 현대차 대표 세단과의 협력을 이어가게 됐다.

엔페라 슈프림 S에는 넥센타이어의 저소음 흡음재 시스템(NRS)이 적용됐다. 주행 과정에서 발생하는 공명음을 효과적으로 줄이고, AI 빅데이터 기반 저소음 패턴 설계를 통해 노면 소음과 진동의 실내 유입을 최소화해 정숙성과 승차감을 높였다.

아울러 인공지능(AI) 기반 하중 분산 설계와 4D 컴파운드를 적용해 우수한 그립력과 고속 주행 안정성을 확보했으며, 최적화된 사이프와 그루브 설계로 마모 후에도 안정적인 성능을 유지하도록 했다. 공기역학적 사이드월 디자인을 적용해 회전 저항을 줄이고 연비 효율도 높였다.

넥센타이어는 현대차 플래그십 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘디 올 뉴 팰리세이드’를 비롯해 국내 최초 양산 수소전기 SUV ‘디 올 뉴 넥쏘’에도 엔페라 슈프림 S를 신차용 타이어로 공급하며 현대차 프리미엄 라인업과의 협력을 확대해왔다. 이번 더 뉴 그랜저 공급 역시 이러한 전략적 파트너십 강화의 연장선이다.

넥센타이어는 포르쉐, 메르세데스-벤츠, BMW, 아우디 등 글로벌 프리미엄 브랜드를 포함한 주요 완성차 업체에 타이어를 공급하며 기술력과 품질 경쟁력을 인정받고 있다.

이번 더 뉴 그랜저 신차용 타이어 공급 역시 국내외 타이어 업체들과의 경쟁 속에서 현대차 플래그십 모델에 연속 공급하게 됐다는 점에서 제품 성능과 기술력을 다시 한번 입증한 사례라고 회사 측은 강조했다.

넥센타이어 관계자는 “그랜저 페이스리프트 모델의 신차용 타이어로 다시 한번 선정된 것은 엔페라 슈프림 S의 정숙성과 주행 성능이 플래그십 세단의 높은 기준을 충족했다는 의미”라며 “앞으로도 현대차를 비롯한 글로벌 완성차 제조사와의 전략적 협력을 강화하고, 전기차·수소전기차 등 미래 모빌리티 분야까지 OE 공급을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.