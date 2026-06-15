이스라엘의 베이루트 공습에 이란 강력 반발…“약속이행 의지 없다” 트럼프, 이례적 이스라엘 공개 비판…“평화 절차 방해 말라”

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국과 이란 간 종전 및 비핵화 합의가 임박한 가운데 이스라엘의 레바논 공습이 막판 변수로 떠올랐다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이례적으로 이스라엘의 군사행동을 공개 비판하며 중동 평화 구상에 악영향을 미칠 가능성을 경고했다.

트럼프 대통령은 14일(현지시간) 자신이 운영하는 소셜미디어 트루스소셜에 “오늘 아침 베이루트에 대한 공격은 일어나지 말았어야 했다”며 “특히 우리가 이란과의 평화 합의에 매우 가까워진 특별한 날에는 더욱 그렇다”고 밝혔다.

그는 이어 “이스라엘은 위협에 맞서 스스로를 방어할 권리가 있지만, 이번에 대응한 공격은 매우 작고 의미 없는 수준이었다”며 “이 중요한 절차를 방해해서는 안 된다”고 지적했다.

트럼프 대통령은 “우리는 레바논을 포함한 이 지역에 평화를 가져올 합의에 매우 가까워져 있다”며 “모든 당사자가 자제해야 한다”고 촉구했다. 이어 “레바논 어디에서도 더 이상의 이스라엘 공격이 있어서는 안 되며, 헤즈볼라를 포함한 어떤 세력도 이스라엘을 공격해서는 안 된다”며 “이것은 길고 아름다운 평화의 시작이 될 수 있다. 그 기회를 날려버리지 말자”고 강조했다.

트럼프 대통령은 전날 자신의 80세 생일인 14일 이란과의 합의에 서명할 예정이라고 밝힌 바 있다. 그러나 이날 이스라엘의 공습으로 협상 일정에 차질이 생긴 것으로 알려졌다. 그는 별도의 게시물에서 “빌어먹을 공격 때문에 서명이 지연되고 있다”고 불만을 드러내기도 했다.

이번 공습은 이스라엘이 레바논 내 친(親)이란 무장정파 헤즈볼라를 겨냥해 실시했다. 이스라엘은 헤즈볼라가 자국 영공에 무인기(드론) 3기를 침투시켰다고 주장하며 14일 레바논 수도 베이루트 남부 교외 지역의 헤즈볼라 시설을 공습했다. 레바논 언론은 이번 공격으로 최소 3명이 숨지고 15명이 다쳤다고 보도했다.

이란은 즉각 반발했다.

이란의 종전 협상을 이끄는 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장은 소셜미디어 엑스(X)에 “미국이 스스로 한 약속을 이행할 의지나 능력이 없다는 점을 다시 보여줬다”고 비판했다.

그는 미국이 이스라엘의 군사행동을 묵인하면서 이란에는 양보를 요구하는 ‘역할 분담’ 전략을 쓰고 있다고 주장하며 “미국이 약속을 지킬 의지와 능력이 없다면 향후 협상을 계속 논의하는 것 자체가 불가능하다”고 밝혔다.

이브라힘 레자에이 이란 의회 외교안보위원회 대변인도 X를 통해 “합의나 양해를 원한다면 먼저 시온주의 정권(이스라엘)부터 통제해야 한다”며 “미친 개를 통제하지 못한다면 합의문의 잉크가 마르기도 전에 당신들의 다리를 물어뜯을 것”이라고 경고했다.

트럼프 대통령이 이스라엘을 향해 공개적으로 불만을 표출하고 자제를 요구한 것은 이스라엘과 헤즈볼라 간 충돌이 미·이란 합의의 걸림돌로 작용하는 것을 막기 위한 행보로 풀이된다. 중동 정세가 다시 불안정해질 경우 어렵게 성사 직전까지 간 미국과 이란의 종전·비핵화 합의도 영향을 받을 수 있다는 우려가 커지고 있다.