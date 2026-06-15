[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명문화대 치위생과는 지난 11일 대학 보건관 동산홀에서 ‘제2회 예비치과위생사 선서식’을 개최했다.

이번 선서식은 치위생과 2학년 재학생 21명을 대상으로 진행됐다.

행사에는 계명문화대 박승호 총장을 비롯한 주요 보직교수, 치위생과 이은주 학과장과 교수진, 1·3학년 재학생, 대구시 치과의사회 허영주 회장, 대한치과위생사협회 대구경북회 오미정 회장, 로이스 덕영치과병원 박준홍 대표원장, 메가젠임플란트 관계자 등이 참석했다.

선서식은 이은주 학과장의 개회사를 시작으로 핀수여 및 촛불의식, 예비치과위생사 선서, Hu-Friedy상 시상, 표창 및 장학금 수여순으로 진행됐다.

이은주 치위생과 학과장은 “학생들이 전문성과 인성을 고루 갖춘 치과위생사로 성장할 수 있도록 현장 중심 교육과 체계적인 학생 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

박승호 총장은 “임상 현장실습을 앞두고 예비 치과위생사로서 첫 다짐을 하는 학생들의 새로운 출발을 축하한다”며 “따뜻한 미소와 신뢰를 전하는 치과위생사로 성장해주기 바란다”고 응원했다.