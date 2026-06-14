[헤럴드경제=민성기 기자] 전 국가대 테니스 선수 이형택이 강남 아파트 4채 값에 달하는 상금을 날린 경험을 고백했다.

13일 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에서는 ‘인생은 연장전에서 승부 난다’는 주제로 속풀이가 펼쳐졌다.

이형택은 “운동을 언제까지 할 수 있을까. 부수입이 나오면 편안하게 운동할 수 있겠다”라는 생각으로 2000년대 초 유행했던 보드카페 사업에 손을 댔던 일화를 공개했다.

20대였던 이형택은 당시 강남 아파트 4채에 이르는 상금을 모두 현금으로 보드카페 사업에 투자했다. 대리인에게 사업을 맡긴 뒤 운동에 전념한 그는 “첫 달에 돈이 안 들어오는 거다. 자리 잡고 다음 달부터 들어올 거라고 했는데 계속 안 들어오는 거다”라면서 “와이프가 가서 체크를 하니 권리금까지 없어진 것”이라고 설명했다.

이후 그의 사업체는 홍삼 회사로 바뀌더니 줄기세포 회사를 거쳐 결국 문을 닫았다. 이를 들은 출연자들은 “계약서 썼을 것 아이냐”고 안타까워하자 이형택은 “그때는 그런 걸 몰랐다”고 답해 주변을 더욱 답답하게 만들었다.

이형택은 “강남 아파트 4채 날리고 인생의 쓴맛을 봤다”는 제목으로 속풀이를 하며 “2000년 초반에 한창 유행하는 보드게임 카페라고. 운동을 언제까지 할 수 있을까. 부수입이 나오면 편안하게 운동할 수 있겠다. 압구정동 보드게임 카페에 갔는데 장사가 너무 잘되는 거다. 술도 안 먹고 게임만 하고. 이거다. 모교 건대 앞에 차렸다”고 말했다.

이어 이형택은 “첫 달에 돈이 안 들어오는 거다. 자리 잡고 다음 달부터 들어올 거라고 했는데 계속 안 들어오는 거다. 사장을 믿고 맡겨뒀다. 운동을 하느라 관심이 없었다. 안 되겠다 싶어서 와이프가 가서 체크를 하니 권리금까지 다 없어진 거다. 보드게임 카페가 홍삼 회사로 바뀌더니 줄기세포 회사로 바뀌더라. 회사가 없어져버렸다. 그 때는 20대라서 잘 몰랐다. 현금으로 들어갔다”고 말했다.

그는 강남 오피스텔에 투자해 또 한 번 투자의 쓴맛을 경험했다.

이형택은 “강남에 오피스텔 월세를 받으려고 했다. 부동산 가격이 오를 거니까. 같이 간 지인이 이형택 선수는 들어가지 마라. 유명인 부동산 투기 때문에 말이 많을 때라서 수표에 사인을 해줬다”고 말해 모두를 기함하게 만들었다.

이형택은 “알고 보니 그 가격이면 2채를 살 수 있었던 거다. 한 채는 본인이 사고 한 채는 제 걸로 한 것”이라며 알아보지 않고 성급하게 투자하게 된 결말을 전했다. 그는 “이후 와이프 이야기만 듣고 거의 와이프에게 전권을 맡겼다”며 안타까운 경험 끝에 알게 된 교훈을 전했다.

이형택은 한국 선수 최초로 2000년 US오픈 남자 단식 16강에 진출한 뒤 2007년 같은 대회 또한 번 16강에 오르는 등 테니스 불모지인 한국에 테니스 열풍을 불러일으킨 주인공이다. 2009년 은퇴 후 테니스아카데미를 운영하며 지도자의 길을 걷고 있다.