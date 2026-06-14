[헤럴드경제=김성훈 기자] 그룹 소녀시대 출신 제시카가 공항에서 헛구역질하는 모습이 포착돼 논란이 되자 해명했다.

최근 온라인에서는 제시카가 중국 상하이 훙차오 국제공항으로 입국하는 영상이 확산돼 논란이 됐다.

영상에서 제시카는 팬들에게 둘러싸인 채 걸음을 옮기던 중, 왼쪽을 흘낏 보고는 코를 살짝 막더니 헛구역질하는 듯한 모습을 보였다.

이 같은 모습에 누리꾼들은 “팬들 냄새 때문에 그러는 것 아니냐” 등의 의혹을 제기했고, “어떤 이유인지 모르는데 함부로 단정지어서는 안 된다”, “이유가 어찌 됐건 충분히 오해 살 수 있는 행동이니 조심해야 했다” 등 다양한 의견이 나왔다.

논란이 일자 제시카는 13일 SNS 라이브 방송을 통해 “(팬들에게서) 냄새가 난다거나 그런 것은 전혀 아니었다”고 해명했다.

그는 “한 팬이 ‘전날이 생일이었다’고 말하길래 ‘몇 살이냐’고 물었더니 ‘스물한 살’이라고 답하더라”며 “너무 어려서 놀랐다. ‘이렇게 어린 데 나를 어떻게 알고 여기에 왔지’라고 생각했다”고 설명했다. 그러면서 “표정이 과했던 것 같다”고 덧붙였다.

한편 제시카는 2007년 소녀시대로 데뷔했다가 2014년 팀을 탈퇴했다. 현재 패션 사업과 중국 활동을 병행하고 있다.