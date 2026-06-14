日 언론 “美·유럽과 입장차” “日, 그린란드 광물 채굴 추진”

[헤럴드경제=김현경 기자] 다카이치 사나에 일본 총리가 오는 15일 프랑스에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의에서 희토류 등 핵심 광물의 공동 비축을 제안할 전망이다.

14일 일본 언론에 따르면 다카이치 총리는 전날 유럽으로 출발하기 전 기자회견에서 에너지 안보와 핵심 광물 공급망 강화가 이번 회담의 주요 의제라며 이같이 밝혔다.

다카이치 총리는 “G7 회담에 아시아 대표로 나간다는 생각을 갖고 인도·태평양으로부터의 관점도 포함해 일본의 입장과 대처를 적극 강조하겠다”고 말했다.

일본은 희토류 국가 비축 제도를 운용 중이며, 이 제도를 도입하고자 하는 주요국에 대해 지원할 계획으로 알려졌다.

요미우리신문, 니혼게이자이신문(닛케이)은 다카이치 총리의 핵심 광물 공동 비축 제안이 희토류 등을 전략 무기화하는 중국에 주요국들이 공동 대처해야 한다는 구상을 담은 것이라고 보도했다.

다카이치 총리가 지난해 ‘대만 유사시 개입’을 시사한 이후 중국의 희토류 대일 수출 규제가 이어지는 상황 가운데 주요국 연대를 통한 해법을 모색하려 한다는 설명이다.

다만 지난달 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 정상회담에서 미중 유화 모드가 조성됐고 유럽 안에서도 영국, 독일이 중국과 경제 협력을 심화하는 등 미국, 유럽과 일본은 온도 차가 있다고 닛케이는 지적했다.

또한 일본 정부는 덴마크령 그린란드에서 중요 광물 채굴을 위한 조사를 시작한다고 닛케이가 전했다.