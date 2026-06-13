[헤럴드경제=박혜원 기자] 종전 양해각서(MOU)에 잠정 합의한 미국과 이란이 호르무즈 해협에서 여전히 충돌을 이어가고 있다.

12일(현지시간) 로이터통신에 따르면 미군은 이날 호르무즈 해협을 향해 비행하던 이란의 자폭 드론(편도 공격형 드론) 여러 대를 격추했다. 미군은 해당 드론들이 호르무즈 해협을 통과하는 상업용 선박을 타격하려 했다고 주장했다.

이란 반관영 메흐르통신도 이란 남부 해안 시리크 항구와 게슘섬 인근 해역에서 폭발음이 감지됐다고 보도했다.

호르무즈 해협은 양국이 종전 MOU를 체결하더라도 당분간 통제권을 둘러싼 갈등이 이어질 것으로 예상되는 지역이다. 이란은 자국군의 승인 없이 해협을 통과하려는 상선에 드론 공격을 시도하는 등 통제권을 행사하려 하고 있다. 이에 맞선 미군도 상선을 위협하는 이란 드론을 격추하는 등 무력 대응을 지속하고 있다.

이란은 미국과 종전 MOU 서명 이후에도 호르무즈 해협 통제권을 계속 유지하면서 궁극적으로는 ‘수수료’를 받겠다는 입장을 공식화한 상태다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 이란 국영TV에서 “호르무즈 해협 관리 문제는 전쟁 이전의 상태로 돌아가지는 않을 것”이라며 해협을 통과하는 선박에 ‘서비스 수수료’를 매기겠다는 방침을 고수했다.

반면 미국은 호르무즈 해협을 전쟁 전처럼 자유로운 통항이 보장되는 국제 수로로 되돌려야 한다는 입장이다.