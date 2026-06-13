[헤럴드경제=박혜원 기자] 미국과 이란 간 종전 기대에 스페이스X 증시 입성 효과가 더해지면서 미국 뉴욕증시 3대 주요지수가 12일(현지시간) 모두 상승 마감했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 353.51포인트(0.70%) 오른 51,202.26에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 37.16포인트(0.50%) 오른 7431.46에, 기술주 중심인 나스닥 종합지수는 79.18포인트(0.31%) 오른 2만5888.84에 각각 마감했다.

이는 미국과 이란 간 종전 합의가 가시화된 데 더해, 역대 최대 규모 기업공개(IPO)로 기대를 모은 스페이스X로 증시에 성공적으로 입성한 효과로 풀이된다. 유가 급락으로 인플레이션 우려 역시 낮아졌다.

뉴욕타임스(NYT) 등 외신에 따르면, 전날 아바스 아라그치 이란 외무장관은 대국민 TV 연설을 통해 미국과의 종전 합의가 최종 단계에 도달했다고 선언했다. 양측은 내주 주요 7개국(G7) 기간 양해각서(MOU)에 서명할 것으로 보인다.

이에 국제유가는 3%대 급락했다. 특히 8월 인도분 브렌트유 선물 종가는 전장보다 3.37% 내린 배럴당 87.33달러였다. 전쟁 초기인 3월 5일 이후 가장 낮은 수치다.

일론 머스크의 우주기업 스페이스X는 공모가 대비 19.34% 오른 161.11달러에 거래를 마쳤다.

수로 캐피털의 마크 클라인 최고경영자(CEO)는 “한동안 멈췄던 IPO 퍼레이드가 돌진하는 모양새”라며 “이번 스페이스X의 대성공은 향후 상장을 준비하는 시장 주도 기업들에 풍향계 역할을 하게 될 것”이라고 말했다.