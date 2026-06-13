‘비비드 시드니’ 종료일, 웰니스가 바통 호주 뉴사우스웨일즈州, 건강 여행 선도 세계 첫 ‘글로벌 웰니스 데이’ 시드니 개막 자연속 플로팅 요가, 블루마운틴 트레일 등

[헤럴드경제(시드니)=함영훈 기자] 빛의 예술과 미식, 나눔의 축제인 ‘비비드 시드니’가 13일 폐막 행사를 가질 예정인 가운데, 시드니는 다시 이날부터 새로운 여행, ‘웰니스’,‘건강’ 아젠다를 제시하며 세계인들을 끌어모은다.

시드니를 중심으로 청정 산악과 바다를 품고 있는 호주 뉴사우스웨일즈주(NSW)가 세계 웰니스 관광의 중심으로 떠오르고 있다.

관광청(DNSW)에 따르면, 뉴사우스웨일즈주 주도인 시드니가 13일 세계 최초로 ‘글로벌 웰니스 데이 2026’을 개막하면서, 웰빙과 교감, 회복을 핵심 가치로 하는 ‘웰빙과 헬스·피트니스’ 여행을 이끌고 있다는 것이다.

▶시드니, 올해의 웰니스 여행지 선정

시드니는 최근 미국 라이프스타일 매체 오프라 데일리(Oprah Daily)가 선정한 ‘올해의 웰니스 여행지(Wellness Destination of the Year)’에서 호주 도시 가운데 가장 높은 평가를 받기도 했다.

뉴사우스웨일즈주 시드니의 상징적인 해수풀에서 즐기는 일출 수영부터 가이드와 함께하는 해안 산책, 원주민 문화 체험, 그리고 농장에서 식탁까지 이어지는 신선한 미식 경험까지 다양한 방식으로 웰니스를 경험할 수 있다.

최근 발표된 글로벌 웰니스 인스티튜트의 ‘웰니스 관광 이니셔티브 트렌드 리포트(Wellness Tourism Initiative Trends Report)’는 여행객들이 정서적 웰빙과 기쁨, 회복의 경험을 점점 더 중요하게 여기고 있으며, ‘회복 여행(Restorative Travel)’, 자연 속 몰입 경험, 그리고 느린 여행(Slow Travel)이 미래 관광 산업의 핵심 트렌드로 자리 잡고 있다고 분석했다.

▶자연과 국립공원

890개가 넘는 국립공원과 자연보호구역을 보유한 NSW는 세계적으로 손꼽히는 생물다양성과 아름다운 자연경관을 자랑한다.

방문객들은 로열 국립공원(Royal National Park)의 해안 절벽 트레일부터 블루마운틴(Blue Mountains)의 광활한 부시 워킹 네트워크까지 다양한 자연환경 속에서 웰빙을 경험할 수 있다.

또한 블루마운틴 클라이밍 스쿨(Blue Mountains Climbing School)과 같은 전문 운영사가 제공하는 가이드 워킹 투어와 자연 기반 어드벤처 프로그램은 자연 속에서 몸과 마음의 균형을 찾고자 하는 아웃도어 웰니스 여행에 대한 관심이 높아지고 있음을 보여준다.

▶원주민 문화와의 교감

호주 원주민 공동체는 수만 년 동안 ‘컨트리(Country)’와의 깊은 연결을 통해 삶의 균형과 웰빙을 실천해 왔다.

NSW 곳곳에서는 원주민 가이드와 함께하는 문화 산책, 스토리텔링, 몰입형 체험 프로그램을 통해 지역의 역사와 문화를 배우고 자연과의 연결을 경험할 수 있다.

시드니 왕립식물원의 애버리지널 부시 터커 투어(Aboriginal Bush Tucker Tour)와 쿠리 커넥션스(Koori Kinnections)의 테이스트 온 컨트리(Taste on Country)가 대표적인 예이다.

▶마음챙김과 웰니스 리트리트

서던 하일랜즈와 바이런 베이 내륙 지역의 부티크 웰니스 리트리트부터 시드니 전역의 요가, 명상, 오션 배딩(Ocean Bathing) 프로그램까지 뉴사우스웨일즈주는 다양한 형태의 휴식과 재충전 경험을 제공한다.

맨리의 플로우 엠오션스(Flow MOcean’s)와 헌터밸리의 엘리시아 웰니스 리트리트(Elysia Wellness Retreat)는 최근 주목받고 있는 회복형·몰입형 웰니스 여행 트렌드를 잘 보여주는 사례다.

▶팜 투 테이블과 건강한 미식

헌터밸리, 머지(Mudgee), 서던 하이랜즈 지역에서는 농장에서 식탁까지 이어지는 신선한 미식 경험을 만날 수 있다.

팜스테이, 와이너리 체험, 지역 식재료를 활용한 다이닝 프로그램을 통해 음식과 자연, 그리고 건강한 라이프스타일의 연결성을 경험한다.

헌터밸리의 마건 와인즈(Margan Wines)키친 가든 투어와 밀턴의 밀크하우스(MilkHaus)는 지속가능한 식문화와 웰빙의 가치를 보여주는 대표적인 사례다.

▶자연 속 휴식과 힐링 스테이

최근에는 숙소 자체를 웰니스 경험의 일부로 즐기는 여행객도 늘어나고 있다. NSW는 자연 속에서 휴식을 취하고 재충전할 수 있는 다양한 형태의 숙박시설을 제공한다. 시드니 인근의 빌라봉 리트리트(Billabong Retreat)부터 머지의 시에라 시트케이프(Sierra Escape)까지, 단순한 자연 친화형 숙소부터 전문 웰니스 프로그램을 갖춘 리트리트까지 다양한 선택이 가능하다.

뉴사우스웨일즈주는 6월 13일 ‘글로벌 웰니스 데이 2026’을 맞아 오전 10시부터 시드니 왕립식물원 베넬롱 론(Bennelong Lawn)에서 Well Traveller가 주최하는 ‘Rituals of Joy’ 행사를 개최한다. 이와 함께 시드니 전역에서 다양한 무료 웰니스 프로그램이 진행될 예정이다.

▶웰니스 시장규모의 뉴사우스웨일즈의 강점=글로벌 웰니스 연구 기관인 글로벌 웰니스 인스티튜트(Global Wellness Institute, GWI)에 따르면, 전 세계 웰니스 관광 시장 규모는 현재 약 1조 2000억 호주달러(AUD-1300조원)에 달하며, 호주는 세계 5위의 웰니스 관광 시장으로 자리하고 있다.

뉴사우스웨일즈주관광청 CEO 카렌 존스(Karen Jones)는 “NSW에서 웰니스는 여행 경험 전반에 자연스럽게 녹아 있습니다. 아름다운 해변과 국립공원은 물론 음식, 와인, 문화, 스포츠 체험까지 NSW는 웰빙을 지원하는 다양한 경험을 제공합니다. 무엇보다 이러한 경험은 웰니스 여행을 더욱 쉽고 폭넓게 즐길 수 있도록 만들어 주고 있습니다”라고 소개했다.

웰 트래블러(Well Traveller) 설립자이자 글로벌 웰니스 데이 호주 홍보대사인 캐서린 드로가(Katherine Droga)는 “최근 여행객들은 단순히 휴식을 넘어 몸과 마음, 감정적으로 재충전할 수 있는 경험을 찾고 있습니다. 바다 수영, 자연 속 시간 보내기, 항구 산책, 소중한 사람들과의 교감 등 단순하지만 의미 있는 순간들이 큰 가치를 갖고 있습니다. 시드니와 뉴사우스웨일즈주는 자연과 야외 활동, 풍부한 문화 자산을 바탕으로 이러한 변화의 흐름을 선도할 수 있는 최적의 여행지입니다”라고 말했다.