스테이블코인 결제 PoC 참여 여행 상품 이어 이커머스 확장 결제 전 과정 거래 안정성 점검

[헤럴드경제=김명상 기자] 모두투어가 이커머스 플랫폼 ‘팝팝’을 대상으로 진행한 스테이블코인 결제 기술 검증(PoC)에 밸리데이터(블록체인의 거래 네트워크를 검증하고 승인하는 역할)로 참여해 결제 인프라의 거래 안정성과 처리 정확성을 검증했다고 12일 밝혔다.

이번 기술 검증은 앞서 진행한 자사 여행 상품 기반 스테이블코인 결제 검증의 연장선에서 추진됐다. 1차 검증에서 모두투어 여행 상품에 결제 기능을 연동해 가맹점 관점의 서비스 적용 가능성을 확인했다면, 이번에는 결제 인프라 자체의 거래 무결성을 검증하는 밸리데이터로 참여 범위를 넓혔다.

비토즈(BEATOZ)의 하이브리드 블록체인 기술을 기반으로 진행한 이번 검증에서 ‘팝팝’은 상품 구매와 결제 환경을 구현했다.

이상국 비토즈 대표는 “규제 친화적인 하이브리드 블록체인과 링네트와 공동 개발한 CPG(암호화폐 결제 처리 시스템) 솔루션이 여행·금융을 넘어 다양한 산업의 결제 인프라로 확장될 수 있음을 확인했다”라며 “규제 변화에 발맞춰 상용화 수준으로 기술을 고도화해 나가겠다”라고 말했다.

모두투어는 비토즈 퍼블릭 테스트넷(블록체인 소프트웨어를 시험하는 모의 네트워크) 환경에서 하나금융티아이, 링네트와 함께 밸리데이터로 참여해 상품 선택부터 결제 승인, 가맹점 정산까지 이어지는 전 과정의 지연이나 오차 여부를 점검했다.

이번 검증은 기존 신용·체크카드와 유사한 사용자 경험 위에서 스테이블코인 결제가 구동되도록 구현했다. 또한 비토즈가 구축한 CKYC(가맹점 신원 확인 및 규제 준수 시스템) 모듈을 기반으로 가맹점 확인 절차와 결제·정산 프로세스를 연계해 결제 완료 후 디지털 자산 전달, 수수료 차감, 최종 정산이 투명하게 처리되는 구조를 확인했다.

여행 영역을 넘어 일반 이커머스 환경에서 동일한 결제 인프라가 작동하는지 교차 검증한 것에 의의가 있다는 평가다. 모두투어는 스테이블코인 기반 디지털 결제 인프라의 산업 범용성과 적용 가능성을 점검했다. 향후 여행 예약, 결제, 환불, 파트너 정산으로 이어지는 디지털 결제 환경의 신뢰성과 확장성을 지속적으로 확인할 계획이다.

우준열 모두투어 사장은 “이번 검증은 스테이블코인 결제 인프라가 여행을 넘어 일반 이커머스 영역에서도 안정적으로 작동하는지를 확인한 작업”이라며 “모두투어는 예약·결제·정산으로 이어지는 디지털 결제 환경 고도화를 위해 인프라의 신뢰성과 확장성을 사전에 점검하는 차원에서 밸리데이터로 참여했다”라고 말했다.