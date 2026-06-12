트럼프 “이번 주말 유럽서 서명 가능” 호르무즈 해협 재개방·해상봉쇄 해제 예고 “이란 핵무기 영구 포기” 강조 이란 외무부 “서명 일정·장소 모두 추측”

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[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상이 사실상 마무리 단계에 들어갔다며 이번 주말 유럽에서 서명식이 열릴 수 있다고 밝혔다. 다만 이란 정부는 아직 최종 결정을 내리지 않았다며 신중한 입장을 유지해 실제 종전 양해각서(MOU) 체결 여부는 추가 협상 결과에 달릴 전망이다.

트럼프 대통령은 11일(현지시간) 백악관 집무실에서 열린 행사에서 “우리는 방금 이란과의 전쟁에 관한 훌륭한 합의(great settlement)를 했다”며 “문서 최종 조율 단계만 남았다”고 말했다.

그는 “앞으로 며칠 안에 마무리될 것”이라며 “아마 이번 주말 유럽에서 서명식이 열릴 수 있다”고 밝혔다. 이어 “나는 참석하지 못하겠지만 JD 밴스 부통령이 미국 대표로 참석할 것”이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 종전 합의문 서명과 동시에 호르무즈 해협이 재개방되고 미국의 대이란 해상 봉쇄도 해제될 것이라고 예고했다.

그는 “서명하는 즉시 호르무즈 해협이 개방될 것이며 아마 토요일이 될 수도 있다”며 “가장 중요한 것은 이란이 결코 핵무기를 보유하지 않기로 합의했다는 점”이라고 강조했다.

이어 “그것이 우리가 이 모든 과정을 겪은 궁극적인 목적이었다”며 “매우 큰 성과”라고 평가했다.

트럼프 대통령은 이번 양해각서에 대해 “다소 개념적인 성격도 있지만 매우 강력하고 세부적인 내용이 담긴 문서가 될 것”이라고 설명했다.

이란 최고지도부의 승인 여부에 대해서는 “내가 이해하기로는 그렇다”고 답했다.

또 이스라엘과 카타르, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 바레인, 쿠웨이트 등 역내 주요 국가 정상들과 관련 논의를 진행했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 오전까지만 해도 이란에 대한 추가 공습을 예고했지만 오후 들어 돌연 계획을 취소했다.

그는 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 “이란과의 논의가 최고지도부까지 보고돼 승인을 받았다는 사실에 근거해 오늘 밤 예정된 공습과 폭격을 취소했다”고 밝혔다.

미국은 지난 이틀간 이란 군사시설을 겨냥한 공습을 이어갔으며 이날 밤에는 더 강도 높은 공격이 예정돼 있었다.

트럼프 대통령은 이란 최대 원유 수출기지인 하르그섬 점령 가능성에 대해서도 “현재로서는 고려 대상에서 제외됐다”고 밝혔다. 앞서 그는 이날 오전 하르그섬과 주요 에너지 시설을 장악할 수 있다고 경고한 바 있다.

하지만 이란은 여전히 신중한 입장을 보였다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 국영 IRNA 통신을 통해 “아직 아무것도 최종적으로 마무리되지 않았다”며 “서명 시기와 장소에 대한 보도 역시 모두 추측에 불과하다”고 말했다.

그는 협상안의 상당 부분이 정리된 것은 사실이지만 미국 측이 협상 과정에서 여러 차례 입장을 바꿨다고 주장했다.

다만 협상이 상당한 진전을 이룬 정황도 포착된다.

트럼프 대통령은 이날 SNS를 통해 합의안이 이란 최고지도부뿐 아니라 이스라엘, 사우디아라비아, 카타르, UAE, 바레인, 쿠웨이트 등 역내 주요 국가들의 승인도 받았다고 주장했다.

앞서 이란 반관영 파르스통신도 미국이 상당 부분 이란 측 요구를 수용했다며 최고지도부가 합의안을 승인할 가능성이 높다고 보도한 바 있다.

이에 따라 미국과 이란이 상당한 수준의 공감대를 형성한 것으로 보이지만 최종 서명까지는 여전히 불확실성이 남아 있다는 평가가 나온다.

특히 이란 최고지도부의 공식 승인 여부와 핵 프로그램 제한 범위, 제재 해제 방식 등이 막판 변수로 꼽힌다.

한편 트럼프 대통령은 이란 전쟁 여파로 비료 가격이 급등해 어려움을 겪고 있는 미국 농가를 위해 정부 차원의 지원 방안도 검토하고 있다고 밝혔다.