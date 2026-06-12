[헤럴드경제=김성훈 기자] 가수 겸 배우 이승기의 ‘105억 고급 빌라 전세’와 관련해 차가원 피아크그룹 회장(원헌드레드레이블 대표) 측이 “이승기가 다주택자 세금 폭탄을 피하려 먼저 요구한 것”이라고 주장했다.

차 회장 측 법률대리인인 현동엽 변호사가 운영하는 유튜브 채널 ‘현동엽의 Highest Guard’에는 11일 ‘[본편] MBC와 이승기의 한남동 전세사기의 비밀’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 현 변호사는 이승기가 서울 용산구 한남동 고급빌라인 라누보 1차에 105억원 전세금을 내고 전세를 살게 된 것은 전세사기라는 주장에 대해 반박했다.

이승기는 차 회장의 연예기획사 원헌드레드 산하 레이블과 2024년 전속계약을 맺었고, 얼마 뒤 차 회장이 대표로 있는 피아크그룹이 서울 용산구 한남동에 지은 고급 빌라 라누보 1차, 차 회장 소유 주택에 보증금 105억원을 내고 전세로 들어갔다. 이승기 측은 지난 2일 방송된 MBC ‘PD수첩’에 “차 회장이 요구해서 전세로 들어가게 됐으며, 차 회장은 전세금을 확정해주지 않다가, 이사 직후 처음 이야기한 금액(시세)보다 3배 넘게 차이나는 전세금을 요구했다”라며 “차 회장 본인이 대출을 다 알아봐놨다며 대출 이자는 본인이 끝까지 부담하겠다고 해, 이미 이사를 한 상황이라 어쩔 수 없이 계약을 체결하게 됐다”라고 주장한 바 있다. 그러나 차 회장은 재정 상태가 어려워져 대출 이자를 대신 내주지 못했고, 심지어 세금을 체납해 해당 주택을 압류당하기까지 한다. 이승기는 105억원의 보증금을 돌려받을 수 있을지 알 수 없는 이른바 ‘전세사기’를 당한 것이라는 해석이 나왔다.

현 변호사는 이 같은 이승기의 주장이 허위라고 반박했다. 이승기가 전세로 살게 된 호실의 경우 원래 H개발이 분양받기로 돼 있었는데, 이승기가 전속계약을 맺는 과정에서 해당 호실을 전속계약금 대신 받고 싶다고 먼저 요구했다는 것이다. 이미 가수 백현이 그 같은 방식으로 전속계약을 한 터라, 이승기가 ‘백현이처럼 해주세요’라고 요구했다고 현 변호사는 주장했다. 이에 차 회장은 10억원을 들여 H개발로 분양하기로 한 것을 취소하고 이승기에게 전세로 줬다는 주장이다.

다만 이승기가 해당 호실을 자기 소유로 하지 않고 전세로 한 이유는, 다주택자로 인한 세금 부담을 피하기 위한 것이이었다고 현 변호사는 주장했다. 이승기는 서울 강남구 삼성동의 B아파트를 소유하고 있는데, 라누보 1차까지 갖게 될 경우 거액의 종합부동산세를 내야 해 이를 피하려고 전세를 살게 된 것이라는 설명이다.

현 변호사는 “이재명 정부가 싫어하는 다주택자. 기존 주택을 정리해야 집을 가져갈 것 아닌가”라며 “가수 시우민은 (기존 주택을) 정리하고 등기쳐서 가져갔다. 그래서 대략 시세차익 50억~60억 원을 앉은 자리에서 번 것으로 파악하고 있다”라고 말했다.

현 변호사는 이승기가 전세계약 과정 전반에 대해 알고 있었다며 “이건 전세사기가 아니라 회사가 어려워지니나가겠다고 하며 전속계약 관련 사기다. 이승기가 의리없이 회사를 버리고 나가면서 계약해지 하기 위해 사기를 친다고 저는 생각한다”라고 강조했다.