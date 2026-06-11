프랑스 파리 VivaTech 사상 첫 ‘서울통합관’ 개관, 서울 혁신 기업 20개사 참여 현지 투자자 등 70여명이 함께 하는 네트워킹의 장 ‘서울나이트(Seoul Night)’ 개최

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울경제진흥원(SBA, 대표이사 김현우)은 6월 17일부터 20일까지 4일간 프랑스 파리 엑스포 포르트 드 베르사유(Paris Expo Porte de Versailles)에서 열리는 유럽 최대 규모의 스타트업·테크 전시회 ‘VivaTech 2026’에 참가, 서울 유망 스타트업들의 글로벌 비즈니스 확장을 지원한다.

이번 서울통합관은 서울시가 서울 유망 스타트업들의 유럽시장 진출 교두보를 확보하고 글로벌 비즈니스 확장을 지원하기 위해 조성하는 첫 비바테크 서울통합관이다.

서울경제진흥원은 ‘서울 AI 허브’와의 긴밀한 협력을 바탕으로 인공지능(AI), 로보틱스 등 첨단 혁신 기술 분야의 서울 유망 기업 20개사를 엄선, 전시장의 핵심 구역인 Pavilion 7(Hall 7.2, 부스 번호 2H31) 내에 205.5 sqm 규모로 서울통합관을 조성·운영할 예정이다.

특히 서울경제진흥원은 현지 투자자 및 미디어가 함께 하는 네트워킹 프로그램 ‘서울나이트(Seoul Night)’ 등 비즈니스 프로그램을 집중 운영함으로써 서울의 유망 혁신기업들이 글로벌 비즈니스 기회를 확보할 수 있도록 지원할 예정이다.

전시 전날인 16일 저녁, VivaTech 2026 전시장 인근 머큐어 호텔(Mercure Hotel Paris Porte De Versailles Expo)에서 총 70인 규모의 프리미엄 비즈니스 네트워킹 행사 ‘SEOUL NIGHT in Paris’를 개최한다.

본 행사에는 서울통합관 참가기업 관계자 40여 명과 현지 투자자, 바이어, 글로벌 미디어 관계자 30여 명 등이 참여하며 현지 유력 네트워크를 선제적으로 확보하는 한편, 전시 기간 중 매칭된 바이어들과의 1:1 상담 성과를 극대화하기 위한 전략적 파트너십 구축을 지원한다.

또, 서울통합관 내 참여기업의 혁신 기술을 직접 체험할 수 있도록 ‘체험존’을 운영함으로써 방문객의 이목을 집중시키고 글로벌 미디어 및 어워드 프로그램과의 연계를 통해 참여 스타트업의 비즈니스 성과를 높일 계획이다.

통합관 내 마련된 기술 체험존에는 총 2개사가 참여하여 참관객이 제품을 직접 체험하는 참여형 전시를 선보인다.

먼저, 스튜디오랩(대표 강성훈)은 실시간 제품 분석 및 구도 인식을 거쳐 사진작가 없이도 전문적인 촬영을 수행하고 상세페이지 제작까지 자동으로 연계하는 ‘AI 로봇 촬영 솔루션 체험’을 제공할 예정이다.

이어 릴리커버(대표 안선희)는 초정밀 진단기기로 현장에서 피부 데이터를 즉석 분석하고 로봇 제조 시스템을 통해 개인 맞춤형 화장품 제조 과정을 시연하는 ‘뷰티테크 디바이스 체험’ 공간을 조성해 글로벌 바이어들의 발길을 붙잡을 예정이다.

특히 이번 전시에서는 글로벌 빅테크 기업들이 주관하는 ‘비바테크 챌린지(Challenge)’와 혁신 기술 경진 대회인 ‘어워드(Awards)’ 프로그램에 서울통합관 참가 기업 20개사가 모두 참여함으로써 서울 스타트업의 혁신성을 전 세계에 알리고 가시적인 비즈니스 성과를 도출할 수 있도록 적극 지원할 계획이다.

이에 더해, 전시회 공식 미디어 프로그램인‘VT 뉴스(VT News)’와 협업하여 현장 인터뷰를 진행함으로써 현지 브랜드 인지도 제고에 나설 계획이며, 인터뷰 대상 기업은 서울통합관 참여기업 커먼컴퓨터(대표 김민현)가 선정됐다. 해당 인터뷰는 VivaTech 공식 SNS 채널 및 파리 현지 TV 채널을 통해 방영될 예정으로, 유럽 시장에서의 마케팅 효과를 창출할 것으로 기대된다.

김현우 서울경제진흥원 대표이사는 “유럽 최대 테크 무대인 VivaTech에 최초로 서울통합관을 선보이며 우리 스타트업의 글로벌 비즈니스 확장을 본격화하게 되었다”며 “관람객 체험 중심의 참여형 공간 설계와 타깃 네트워킹, 그리고 정교한 비즈매칭 운영으로 참가 기업들이 가시적인 성과를 창출할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.