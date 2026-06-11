맞춤형 투자 솔루션 제공 연금·ISA 중심 자산 유입

[헤럴드경제=홍태화 기자] KB증권이 디지털자산관리(WN) 규모가 15조원을 넘어섰다고 11일 밝혔다.

KB증권은 최근 금융시장에서 ‘투자자산으로의 머니무브 현상’이 두드러진 가운데, 이를 적기에 포착해 지난해 11월 디지털WM 자산 10조원을 넘어선 지 6개월 만에 15조원을 돌파할 수 있었다고 설명했다.

특히 절세 상품인 개인종합자산관리계좌(ISA)와 노후 대비 및 세액공제 혜택을 동시에 누릴 수 있는 연금 자산의 성장세가 가팔랐다. 은퇴 자금을 운용하려는 시니어 자산가들의 비대면 유입 뿐만 아니라, 절세 계좌를 활용한 투자 수요까지 아우르며 디지털WM 자산의 성장을 이끌었다.

KB증권은 고객의 자산 현황, 투자 성향, 모바일 애플리케이션(앱) 내 행동 패턴 등을 실시간으로 분석해 연금 및 ISA 등 맞춤형 절세 상품을 제안해 기존 고객의 자산 규모를 성장시키고, 휴면 고객 활성화와 신규 고객을 유입시키는 성과를 거뒀다.

이 과정에서 모바일거래시스템(MTS)인 ‘KB 마블(M-able)’의 역할이 두드러졌다. KB증권은 KB M-able을 ‘Next 플랫폼’이라는 중장기 전략적 방향성 아래 고객을 플랫폼으로 유입시켜 실질적인 자산 성장으로 이끄는 선순환 구조를 만들기 위해 노력을 기울여왔다.

아울러 실시간 시장 분석 콘텐츠인 ‘오늘의 콕’은 최근 누적 조회수 2300만회를 돌파했으며, 비대면 고객 전담 조직인 ‘프라임 PB(Prime PB)’를 통한 온라인 프리미엄 전문 투자상담 서비스 역시 거액의 WM 자산을 이동시키는 고객들에게 대면 수준의 신뢰감을 제공하고 있다.

KB증권은 올해 초 오픈한 차세대 정보계 시스템을 활용해 앞으로의 성장세를 더욱 가속화 할 계획이다. 고객 행동 데이터에 기반한 실시간 초개인화 자산관리 서비스를 본격 가동함으로써, 고객 개개인의 라이프 사이클과 투자 성향에 맞춘 ‘투자 동반자 플랫폼’으로 진화하겠다는 구상이다.

이홍구 KB증권 대표이사는 “6개월 만에 5조원이라는 자산 성장을 이뤄낼 수 있었던 것은 고객의 자산 성장을 위한 투자 솔루션 제공이라는 방향성 아래 전사적인 혁신 노력을 멈추지 않았기 때문”이라며 “앞으로도 데이터 분석을 기반으로 고객 관점의 차별화 된 서비스와 솔루션 제공을 통해 고객 자산의 성장을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

KB증권은 ISA 투자 상품도 최근 활발하게 출시하고 있다. KB증권은 중개형 ISA 전용 세전 연 6% 수준의 수익을 추구하는 주가연계파생결합사채(ELB)를 판매한다고 지난 2일 밝혔다. 이번에 판매하는 ELB는 코스피200지수를 기초자산으로 하는 3개월 만기 원금 지급형 상품이다. 각 회차당 100억원 한도로 5회에 걸쳐 총 500억원을 모집한다.