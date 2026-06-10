‘2026 국제수소에너지 및 연료전지차 대회’ 수소 밸류체인 종합 설루션 공개 “중국 수소 산업 발전에 이바지”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대차그룹은 중국 수소연료전지시스템 생산거점인 ‘HTWO 광저우’가 오는 12일까지 3일간 중국 장쑤성 쿤산시에서 진행되는 ‘2026 국제수소에너지 및 연료전지차 대회’에 참가한다고 10일 밝혔다.

올해로 10회째를 맞은 이번 행사는 중국 수소 산업을 대표하는 포럼으로 정부, 산학계 및 기업 관계자 등 약 1만5000명이 참석할 예정이다.

HTWO 광저우는 이번 대회에서 전시, 포럼, 토론회 등에 참여해 수소 사업 현황을 공유하고 산업 협력 확대를 모색한다. 개막식 기조연설도 참여해 글로벌 수소사업 리더십을 바탕으로 중국 수소 산업체인 고도화와 협력 방안을 공유할 예정이다.

그중 HTWO 광저우는 전시 부스에서 ▷수소연료전지시스템 ▷PEM 수전해 기술 ▷수소사회 비전 등 수소 밸류체인 전반에 걸친 통합 솔루션을 선보인다. 아울러 중국 현지 생산 연료전지시스템과 이를 탑재한 ▷트럭 ▷버스 ▷청소차 등 수소상용차 라인업이 중국에서 거둔 성과도 소개할 예정이다.

HTWO 광저우는 중국 시장에서 2025년 수소상용차를 900대 이상 판매하며 중국 내 전체 판매 3위, 외자기업 중 판매 1위를 기록했다.

HTWO 광저우는 최근 광저우시 공업정보화국이 발표한 ‘광저우시 전략적 산업 클러스터 제1차 선도기업 및 촉진 기관’에서 수소 에너지 분야 ‘산업체인 선도기업’으로 선정됐다. 광저우시 14대 전략산업 클러스터 선도기업으로 선정된 96개 기업 중 유일한 외자 기업으로 기술 경쟁력과 수소산업 생태계 조성 기여도를 인정받은 결과다.

HTWO 광저우는 현대차그룹 최초의 해외 수소연료전지 생산 및 판매 기지로서 ‘중국에서, 중국을 위해, 세계를 향해’라는 전략 아래 사업 현지화 및 기술 협력을 확대하고 있다.

이 외에도 현대차그룹은 지난해 7월 중국 연료전지 기술연구소를 설립해 현지화 기술 및 중국 특화 제품 개발 역량과 시장 대응력을 한층 강화했으며 2024년 11월에는 한∙중 양국 수소 선도 도시인 울산광역시, 광저우시와 수소 생태계 확산을 위한 업무협약을 체결한 바 있다.

HTWO 광저우 관계자는 “현재 중국 수소 산업은 기술·경제적 변곡점을 넘어 빠르게 규모화되는 중요한 단계에 진입했다”며 “현대차그룹과 HTWO 광저우는 글로벌 시장에서 축적한 수소 사업 경험과 중국 현지 인프라를 바탕으로 수소 산업체인 고도화에 이바지할 것”이라고 말했다.

중국은 수소 시범도시 지정 및 재정 지원을 통해 산업 육성을 가속화하고 있다. 중국은 지난 3월 2차 수소 시범도시군 선정 및 지원을 위한 정책을 발표하며 수소 생산·저장·운송·활용 등 전 주기를 하나의 지역 내에서 연계하는 ‘수소 통합 실증 클러스터’ 구축을 추진하고 있다.

국내에서도 수소도시와 수소특화단지 조성을 통해 통합형 수소 생태계 구축 전략이 전개되고 있다. 현대차그룹은 전북 새만금 지역에 AI·수소 시티 조성을 추진해 재생에너지와 연계한 수소의 생산부터 활용까지 전 주기에 걸친 생태계 구축을 계획하고 있다. 현대차그룹은 향후 태양광 기반 수전해 플랜트를 통해 생산한 그린 수소를 ▷수소 충전소 ▷항만·물류 장비 ▷수소 모빌리티 등 다양한 분야에 공급해 통합형 수소 활용 모델을 구현한다는 목표다.

한편, 현대차그룹은 지난달 네덜란드 로테르담 아호이 컨벤션센터에서 열린 월드 하이드로젠 서밋 2026에 참가해 수소 브랜드이자 비즈니스 플랫폼인 ‘HTWO’를 중심으로 전시관을 운영, 수소연료전지 시스템 목업과 차세대 수소전기차 ‘디 올 뉴 넥쏘’를 전시하는 등 글로벌 주요 무대에서 수소 기술력을 선보이며 존재감을 드러내고 있다.