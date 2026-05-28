글로벌 수소 전략과 현지 기술 경쟁력 입증 정부 정책 지원 등 각종 혜택 수혜 TWO광저우, 외자기업 판매 1위…中 성과 가시화 “중국 수소산업 발전·생태계 확대에 이바지”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대차그룹의 해외 첫 수소연료전지 시스템 생산거점 ‘HTWO 광저우’가 중국 광둥성(省) 광저우시 공업정보화국이 최근 발표한 ‘광저우시 전략적 산업 클러스터 제1차 선도기업 및 촉진 기관’에서 ‘신에너지 및 신형에너지 저장’ 부문 수소에너지 분야 ‘산업체인 선도기업’으로 선정됐다고 28일 밝혔다.

광저우시는 신에너지 및 신형에너지 저장(수소 포함), 스마트 커넥티드카, 인공지능(AI), 반도체, 저공경제·항공우주, 바이오 등 14대 전략산업을 중심으로 산업체인 선도기업 선정 및 육성 작업을 추진 중이다.

산업체인 선도기업은 산업 공급망 강화와 산업 생태계 육성을 주도하는 핵심 기업에 부여되는 자격으로 HTWO 광저우는 기술 경쟁력과 수소산업 생태계 조성 기여도를 인정받아 최종 선정됐다.

이번 선정은 글로벌 에너지 전환과 탄소중립을 위해 추진해온 현대차그룹의 수소 기술 역량이 중국 현지에서 공식적으로 인정받았다는 점 외에도 96개 기업 가운데 유일한 외자 기업으로 이름을 올렸다는 점에서 의미가 크다는 평가가 나온다.

이번 선정으로 HTWO 광저우는 향후 ▷수소 산업 공급망 육성 ▷지역 산업 생태계 구축 ▷핵심 기술 협력 확대 ▷글로벌 교류 활성화 등의 역할을 주도적으로 수행하게 된다. 아울러 광저우시 산업체인 선도기업에 부여되는 특별 정책 지원과 각종 혜택을 받게된다.

또한, 광저우시 산업체인 선도기업으로서 정부 정책 논의 및 산업 계획 및 국가 중대 산업 프로젝트 신청 및 구축에 직∙간접적으로 참여할 수 있게 된다. 아울러 혁신 연구개발과 산·학·연 협력체 구성 등 다양한 측면에서 중국 정부의 지원을 받을 수 있다.

중국 정부는 탄소중립 및 친환경 에너지 전환을 목표로 자국 수소 산업을 지속 육성하며, 이른바 ‘수소 굴기’에 속도를 내고 있다.

중국은 2020년 9월 제75차 유엔총회에서 2030년 탄소배출 정점 도달과 2060년 탄소중립 실현이라는 ‘쌍탄(双碳)’ 목표를 제시한 바 있다.

이어 2022년에는 중국 수소 산업 전반에 적용되는 최초의 중장기 계획인 ‘수소에너지 산업 발전 중장기 계획(2021~2035년)’을 통해 수소를 국가 에너지 체계의 중점 분야로 규정했다. 이를 통해 2030년까지 완전한 수소산업 기술혁신 체계를 구축하고, 2035년까지 다양한 수소 활용 생태계를 조성하겠다는 방향을 제시했다.

광둥성도 2022년 ‘광둥성 연료전지자동차 시범도시군 건설 가속화에 관한 행동 계획(2022~2025년)’, ‘수소에너지 산업 혁신 발전 가속화에 관한 의견’ 등 관련 정책을 잇달아 발표하며 수소 산업 육성에 전력을 기울이고 있다.

아울러 중국은 지난 2021년 국가 차원의 수소 경제 활성화를 위해 ▷징진지 (베이징·톈진·허베이) 및 주변 지역(산둥) ▷상하이 ▷광둥 ▷허베이 ▷허난 등 5개 도시군을 시범도시로 지정하고, 2025년까지 수소전기차(상용차 포함) 3만5000여 대를 보급하는 정책을 시행한 바 있다.

광둥성은 이 기간 수소전기차 7000대 이상을 보급하며 전국 5개 시범도시군 가운데 1위를 차지했다. 광저우시의 경우 4300여 대를 보급해 중국 내 수소전기차 최대 운영 도시로 자리매김했다.

특히, HTWO 광저우는 60개 이상의 현지·글로벌 연료전지 시스템사가 경쟁하는 중국 시장에서 2025년 수소전기차(상용) 900대 이상을 판매하며 중국 내 전체 판매 3위, 외자기업 중 판매 1위를 기록했다.

최두하 HTWO 광저우 총경리는 “이번 산업체인 선도기업 선정은 HTWO 광저우가 광저우시 수소산업 발전과 현지 협력 생태계 구축에 기여한 성과를 인정받은 결과”라며 “올해 하반기부터 중국 현지에서 본격 추진 예정인 ‘수소 에너지 종합 응용 시범 사업’ 참여를 확대하고, 현지 정부 및 파트너사와의 협력을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 현대차그룹은 앞서 지난 18일 홍콩 컨벤션센터에서 열린 ‘국제 수소 개발 심포지엄 2026’에서 홍콩 수소 생태계 구축을 위한 다자간 업무협약(MOU)을 체결하는 등 상용차 중심 수소 사업과 인프라 구축을 비롯해 글로벌 수소 산업 시장 전반에서 영향력을 빠르게 넓혀가고 있다.