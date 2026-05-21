수소 브랜드 HTWO 부스 마련 수소연료전지시스템·디 올 뉴 넥쏘 전시

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대차그룹이 세계 최대 수소 산업 박람회인 ‘월드 하이드로젠 서밋 2026’에 참가해 글로벌 수소 생태계 리더십 강화에 나섰다.

현대차그룹은 19일(현지시간)부터 21일까지 네덜란드 로테르담 아호이 컨벤션센터에서 열린 월드 하이드로젠 서밋 2026에 참가해 수소 브랜드이자 비즈니스 플랫폼인 ‘HTWO’를 중심으로 전시관을 운영했다고 밝혔다.

올해로 7회째를 맞은 월드 하이드로젠 서밋은 수소 모빌리티, 생산, 인프라, 규제, 투자 등 수소산업 전반의 주요 현안을 논의하는 세계 최대 규모 수소 산업 행사다. 올해 행사에는 100여 개국 정부 관계자와 500여개 기업 관계자 등 1만여 명이 참석했다.

현대차그룹은 한국관 내 부스를 통해 수소연료전지 시스템 목업과 차세대 수소전기차 ‘디 올 뉴 넥쏘’를 전시했다.

디 올 뉴 넥쏘는 최고출력 150㎾ 모터를 탑재해 정지 상태에서 시속 100㎞까지 7.8초 만에 도달할 수 있다. 아울러 국내 기준 1회 충전 시 최대 720㎞ 주행이 가능한 현대차의 차세대 승용 수소전기차다. 현대차는 올해부터 유럽 시장 판매도 시작했다.

현대차그룹은 전시뿐 아니라 회담 부문에도 참여해 글로벌 파트너들과 지속 가능한 수소 생태계 구축 방안을 논의하고, 검증된 설루션 제공을 통한 활성화 방안을 공유했다.

현대차그룹은 이 자리에서 수소가 단순한 탈탄소화 수단을 넘어 글로벌 에너지 공급망 리스크를 해소할 핵심 에너지원으로 주목받고 있다고 강조했다. 이어 수소 생태계 확산을 위해 기술 개발뿐 아니라 일관된 정책과 글로벌 표준 확립이 조속히 마련돼야 한다고 밝혔다.

현대차그룹 관계자는 “월드 하이드로젠 서밋은 수소 생태계 발전 방향을 모색하고, 실제 투자 가능성까지 논의하는 자리라는 점에서 의미가 크다”며 “글로벌 에너지 시장에서 각광받고 있는 수소 생태계 가속화에 발맞춰 이해 관계자들과 지속 가능한 수소 인프라 조성을 위해 노력하겠다”고 말했다.

한편, 수소위원회 창립 멤버이자 공동 의장사인 현대차그룹은 20일 수소위원회가 주관한 국제수소무역포럼(IHTF) 회의에도 참석했다.

20여 개국 장·차관이 참석한 IHTF 라운드테이블에서는 에너지 안보 중요성이 커지는 상황에서 산업계와 정부 간 공동 대응의 동력을 높이기 위해 실용적이고 전향적인 수소 전략이 필요하다는 내용이 다뤄졌다.