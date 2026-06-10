“‘당·정·청 원팀’ 이재명 정부 성공 뒷받침”

鄭, 전날 전북 방문해 이원택 당선인과 오찬

정청래 더불어민주당 대표가 10일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 임세준 기자
정청래 더불어민주당 대표가 10일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 임세준 기자

[헤럴드경제=김해솔·양대근 기자] 지난 9일 이재명 대통령의 유럽 순방 공항 환송 행사에 정청래 더불어민주당 대표가 불참하고 김민석 국무총리가 참석한 것을 놓고 여권과 정치권 내에서 다양한 해석이 나오고 있다.

이런 가운데 정 대표가 10일 “이 대통령이 국익 외교, 실용 외교의 지평을 열고 금의환향 하시기를 바란다”고 직접 밝히면서 이번 논란에 대한 진화에 나서는 모습이다.

정 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이 대통령의 역대급 외교 역량과 성과로 대한민국은 국제 사회에서 높은 신망을 쌓고 있다”면서 이같이 밝혔다. 이 대통령의 8박 10일 유럽 순방에 대해서는 전폭적인 지지와 신뢰를 보낸 것으로 풀이된다.

또한 정 대표는 “(지선과 관련) 공과를 냉철하게 진단할 수 있도록 평가위원회를 만들어 백서를 발간할 것”이라고 강조했다. 이어 “이번 선거 과정에서 확인된 비판과 질책을 겸허히 받들어 부족한 것은 채우고 가다듬을 것은 가다듬는 계기로 삼겠다”며 “당·정·청 원팀 원보이스를 더 강화해 일 잘하는 지방 정부와 함께 일 잘하는 이재명 정부 성공을 흔들림 없이 뒷받침하겠다”고 덧붙였다.

한편 전날 이 대통령의 환송회에서는 김 총리를 비롯해 강훈식 대통령 비서실장, 홍익표 대통령 정무수석비서관 등이 자리한 반면 정 대표는 모습을 드러내지 않았다. 정 대표가 지난해 8월 취임 후 이 대통령 해외 순방길에 배웅을 나가지 않은 것은 이번이 처음이다. 관례상 주로 귀국 행사에 참석했던 김 총리가 환송 행사에 참여한 것도 이례적이라는 분석이 나왔다.

청와대 측은 정 대표의 불참에 대해 “부실 투표 문제가 엄중한 데 대통령 환송을 위해서 우르르 나가기보다 최소한으로 하기 위한 것”이라며 “지금은 입법부 역할이 환송보다 중요하다”고 설명했다.

이와 관련 친이재명(친명)계 일각에서는 오는 8월 17일로 예정된 민주당 차기 전당대회를 앞두고 이 대통령이 순방 배웅 형식으로 김 총리에게 힘을 실어줬다는 해석이 나오기도 했다. 친명계 이건태 의원은 페이스북에 “(정청래) 지도부가 패배에 대한 책임을 져야 한다”고 지적했다. 반면 친정청래(친청)계의 한 의원은 “당 대표 경선에 대통령과 청와대를 끌어들여 친명, 친청 운운하는 가짜 프레임을 만들지 말라”고 반박했다.

한편 정 대표는 전날 전북 김제시를 비공개로 방문해 김관영 무소속 후보를 꺾은 이원택 전북도지사 당선인과 오찬을 함께했다. 정치권에서는 “전당대회 핵심 승부처로 꼽히는 호남 일정을 통해 사실상 당 대표 연임 도전을 시사한 것”이라는 해석도 나왔다.


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