현대차그룹 핵심 계열사 집중 투자 로봇·SDV·자율주행 성장 모멘텀 반영

[헤럴드경제=정윤희 기자] 미래에셋자산운용은 ‘TIGER 현대차그룹플러스 상장지수펀드(ETF)’의 순자산이 연초 이후 8배 성장했다고 10일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 ‘TIGER 현대차그룹플러스 ETF’의 순자산은 9359억원을 기록했다. 지난해 말 1114억원 대비 8배 이상 증가한 규모다. 올해 초 CES 2026에서 현대차그룹이 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 공개한 이후 현대차그룹의 피지컬 인공지능(AI) 사업 확대 기대감이 부각된데 따른 것이다. 연초 이후 개인 순매수는 3778억원에 달했다.

여기에 최근 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 정의선 현대차그룹 회장과 자율주행·로보틱스·미래 제조 시스템 등 전방위 협력을 논의했으며, ‘새만금 AI 밸리’ 구상까지 공유한 것으로 알려지면서 기대감이 높아지고 있다.

‘TIGER 현대차그룹플러스 ETF’는 현대차(35.1%), 기아(21.7%), 현대모비스(16.3%)를 중심으로 현대차그룹 주요 계열사에 집중 투자하는 상품이다. 현대차를 높은 비중으로 편입해 피지컬 AI 성장에 따른 기업가치 재평가를 직접적으로 반영하는 동시에 휴머노이드 로봇부터 조선·방산·원자력·전력기기까지 그룹 계열사의 핵심 성장 축을 아우르는 구조를 갖췄다.

정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부장은 “현대차그룹은 자동차 본업의 견조한 실적 위에 휴머노이드 로봇, SDV, 자율주행 등 피지컬 AI 신사업이 더해지며 기업가치의 구조적 재평가가 진행되고 있다”며 “TIGER 현대차그룹플러스 ETF는 이러한 그룹 전체의 변화를 하나의 상품으로 포착할 수 있는 투자 솔루션”이라고 말했다.

미래에셋자산운용은 최근 출시한 단일종목 레버리지 ETF에서도 흥행을 이어가고 있다. ‘TIGER SK하이닉스단일종목레버리지’와 ‘TIGER 삼성전자단일종목레버리지’의 상장 이후 누적 개인 순매수 규모는 3조원을 넘어섰다. 지난달 27일 상장 이후 7영업일 만이다.

‘TIGER 미국우주테크 ETF’ 역시 순자산 2조원을 넘어섰다. 스페이스X 상장을 앞두고 개인투자자들의 기대감이 모인 것으로 풀이된다. 해당 ETF는 지난 4월 14일 300억원 규모로 상장한 이후 지난달 19일 순자산 1조원, 같은 달 28일 2조원을 차례로 넘어서며 빠르게 규모를 키웠다.