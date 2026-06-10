순방 둘째날 韓 기업 유럽 진출 확보 나서 정상회담서 중소기업 협력·중동 정세 논의

[헤럴드경제=서영상(브뤼셀)·문혜현 기자] 주요 7개국(G7) 정상회의 참석차 유럽을 방문 중인 이재명 대통령은 10일(현지시간) 순방 이틀째를 맞이해 벨기에 총리와 유럽연합(EU) 상임의장과 연쇄 정상회담을 갖는다.

이 대통령은 이날 오전 바르트 더 베버르 벨기에 총리와 정상회담을 갖고 이어 필립 국왕과 면담에 나선다.

이 대통령은 정부 출범 이후 벨기에 지도자들과의 첫 만남을 통해 양국 간 중소기업 협력 확대를 위한 발판 마련과 우리 기업의 안정적인 대유럽 진출 확보 등을 논의할 예정이다.

이 대통령은 같은 날 오후 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 정상회담에 이어 협정 서명식을 갖는다.

EU는 세계 최대 무역블록이자 한국의 제3위 교역 상대다. 27개 회원국과 4억5000만 명의 인구를 가진 거대 경제권으로, 국내총생산(GDP) 규모는 약 18조 유로에 달한다.

한-EU 양측은 자유무역협정(FTA)을 토대로 1300억 달러 수준의 교역 관계를 유지하고 있으며, 지난해 상품 교역규모는 역대 최대치를 기록했다. 대한민국 정상이 브뤼셀을 방문해 EU 정상과 회담을 갖는 것은 8년 만이다.

이 대통령은 이번 방문을 계기로 러시아-우크라이나 전쟁, 중동정세, 한반도 평화와 관련된 사안 등을 논의하고 EU와 안보 분야에서도 협력을 확대해 나간다는 방침이다.

양측이 2024년 채택한 ‘안보방위 파트너십’을 토대로 앞으로 EU 측의 긴밀한 정보공유를 받아내고 마약, 테러 등 초국가범죄 대응을 위한 협력 강화에 나설 예정이다.

또 중동전쟁 등 글로벌 불확실성이 커지는 상황에서 에너지, 공급망 안정, 핵심광물과 관련한 공조 방안을 모색할 계획이다.

이 대통령은 이들 일정을 마무리한 뒤 10일 저녁 벨기에를 출국해 두 번째 순방지인 이탈리아 로마로 향한다.

이 대통령은 정상회담에 앞서 벨기에 동포들을 만나 “앞으로는 지금까지와는 다른, 더 나은 대한민국을 보여드릴 것”이라고 약속하기도 했다.

이 대통령은 전날 벨기에 도착 직후 현지 교민들을 만난 자리에서 “대한민국에 대한 평가가 짧은 시간에 아주 극적으로 바뀌었다”며 “원조를 받아 힘겹게 살아가던 가난한 나라에서 어느 날 갑자기 경제적으로 좀 앞서더니 이제는 세계 문화의 중심국가처럼 느껴지지 않느냐. 정말 장족의 발전”이라고 밝혔다.

이어 “앞으로는 이런 상황까지 더 넘어서야 한다. 저는 대한민국의 저력을 믿는다”고 말했다.

또 “대한민국으로선 여러분들이 기획하는 성취를 이룰 수 있도록 적극 지원해야 할 것”이라며 “정책적으로 할 수 있는 일들이 일부 있을 것이고, 특히 대한민국의 국가 위상을 세우는 일이 가장 큰 지원이라고 생각한다”고 덧붙였다.