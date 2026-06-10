[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 전통과 미래를 잇는 불교문화 축제 ‘2026대한민국불교문화엑스포“가 오는 11일부터 14일까지 나흘간 대구 엑스코(EXCO) 동관 4홀에서 개최한다고 10일 밝혔다.

올해로 5회째를 맞는 이번 엑스포는 전통 불교문화와 현대적 체험 콘텐츠를 접목해 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 문화축제로 마련됐다.

특히 국내 최초 반려동물 친화형(Pet-friendly) 불교박람회로 운영돼 반려동물 동반 관람객에게 무료입장 혜택을 제공하며 반려견 채식 간식과 천연 아로마 제품 등을 선보이는 특별 부스도 마련된다.

오는 11일 오후 2시 열리는 개막식에는 AI 인간형 로봇 스님 ‘가비’가 참여해 전통 불교문화와 첨단기술의 융합을 상징적으로 선보일 예정이다.

행사장에는 총 229개 부스가 운영되며 공뽑기·공수거 체험행사, 전통불교문화 상품전, 불교예술전, 사찰음식전, 무대 프로그램 등 다채로운 콘텐츠가 펼쳐진다.

관람객들은 불교의 공(空) 사상을 체험하는 프로그램과 스님들의 강연, 토크콘서트, 금강경 독경, 반려견 요가 및 마음챙김 명상 등 다양한 참여형 프로그램을 즐길 수 있다.

2026대한민국불교문화엑스포에 대한 자세한 사항은 공식 누리집 또는 대구사무국을 통해 확인할 수 있다.

황보란 대구시 문화체육관광국장은 “대한민국불교문화엑스포가 전통과 현대, 첨단기술이 어우러진 열린 문화축제로 자리매김하고 있다”며 “많은 시민들이 불교문화의 매력을 경험하며 일상 속 휴식과 위안을 얻길 바란다”고 말했다.