입주 1~2년 차 단지 대상 공용부 선제 보수 캠페인

[헤럴드경제=신혜원 기자] GS건설은 자이(Xi) 입주민의 주거 만족도를 높이기 위해 선제적 사후서비스(AS) 캠페인인 ‘먼저보고 새로고침’을 전격 고도화해 시행한다고 10일 밝혔다.

먼저보고 새로고침은 입주민이 하자를 접수한 뒤 보수를 진행하는 기존의 수동적 방식에서 벗어나, 입주 1~2년 차 단지를 대상으로 조경, 커뮤니티 시설, 주차장 등 공용부를 GS건설이 먼저 점검하고 보수하는 능동형 AS 캠페인이다. 지난해 첫 도입 이후 단지 품질 상태를 사전에 확인해 조치함으로써 고객 서비스를 강화해 왔다.

올해 단행된 주요 개편의 핵심은 해당 단지의 실제 시공에 참여했던 본공사 담당 직원과 협력사 관계자가 직접 점검에 참여한다는 점이다.

기존에는 준공 이후 CS 담당 부서를 중심으로만 하자 접수와 보수 관리가 이뤄졌으나, 이번 재정비를 통해 시공 당시의 현장 이력과 공정 특성을 가장 잘 이해하는 담당자들이 직접 단지를 다시 확인하도록 했다. 이를 통해 공용부 하자에 대한 조치의 실효성을 높이는 동시에, 시공 담당자의 품질 책임 의식도 함께 강화한다는 방침이다. 시공 담당자들은 실제 사용 환경에서 나타나는 사용성, 유지관리성, 마감 품질 등을 입주민 관점에서 꼼꼼히 점검하게 된다.

특히 이번 캠페인은 단순한 사후 보수 활동에 그치지 않고 향후 품질 개선으로 이어지는 선순환 체계를 구축했다는 점에서 의미가 크다. 점검 과정에서 확인된 주요 사례와 개선 사항은 향후 신규 현장의 설계·시공·마감 관리에 고스란히 반영해 유사한 하자가 반복되지 않도록 하는 품질관리 데이터로 활용할 예정이다.

실제 이번 캠페인 고도화를 앞두고 올해 2개 단지에서 파일럿 프로그램을 시행한 결과, 입주민들로부터 큰 호응을 얻었다. 하자 보증기간이 만료되기 전 건설사가 먼저 찾아와 공용부를 점검하고 보수를 제안하는 방식에 대한 만족도가 높았다는 후문이다. 특히 선제 점검을 통해 확인된 사항과 구체적인 처리 계획을 담은 ‘점검 보고서’를 입주민에게 투명하게 제공해 신뢰도를 높였다는 평가를 받았다.

GS건설 관계자는 “이번 캠페인 고도화는 입주 이후에도 고객의 생활 공간을 끝까지 책임지겠다는 자이의 브랜드 가치와 품질관리 의지를 담은 활동”이라며 “앞으로도 선제적 점검과 고객 소통을 강화해 자이 입주민이 더 높은 주거 만족도와 브랜드 신뢰를 느낄 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편 GS건설은 하자담보책임기간이 종료된 자이(Xi) 아파트 단지를 대상으로 ‘자이답게, 관심깊게’ 안전지원활동도 시행하고 있다.