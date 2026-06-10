서민민생대책위원회 경찰에 고발장 접수 “일베 범죄화해 탱크로 밀어버려야”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 유튜브서 생방송 중 특정 집단을 겨눠 과격한 표현을 써 논란에 휩싸인 방송인 최욱씨가 시민단체로부터 고발을 당했다.

10일 시민단체 서민민생대책위원회(서민위)에 따르면 서민위는 전날 유튜브 채널 ‘매불쇼’ 진행자 최욱씨와 패널 출연자 정준희 한양대 ERICA(에리카) 정보사회미디어학과 겸임교수를 협박, 모욕, 명예훼손, 정보통신망법 위반 등의 혐의로 서울경찰청에 고발장을 접수했다.

최 씨는 지난 5일 ‘매불쇼’를 진행하던 중 극우 커뮤니티인 일간베스트저장소(일베)를 언급하며 “온라인상에 있는 일베는 확실히 범죄화해야 한다”며 “이들이 동경하는 것이 전두환인데, 그 식으로 온라인상에서 탱크로 밀어버려야 한다”고 말했다.

같은 방송에서 정 교수는 20·30대의 우경화에 대해 이야기하던 중 “합법적인 방식으로 몽둥이를 드는 것은 반드시 필요하다”며 “이들을 설득하는 것이 아니라 권력으로 제압해야 한다”라고 말했다.

서민위는 해당 발언들이 특정 집단에 대한 위협적 표현에 해당한다며 문제를 제기했다. 특히 최근 스타벅스 마케팅 행사인 ‘탱크데이’를 둘러싼 논란과 불매운동 사례 등을 언급하며 “‘전두환처럼 탱크로 밀어버려야 한다’, ‘몽둥이’ 등의 표현은 매우 부적절하다”고 지적했다.

논란이 커지자 최 씨는 지난 8일 입장문을 내 “진심으로 사과드린다”고 밝혔다. 그러면서도 “극우들에 대한 사과는 절대 아니다”라고 덧붙여 잔불을 남겼다.

이에 이준석 개혁신당 대표는 “특정 집단을 지목하고, 토론이 아니라 물리적 제거를 해법으로 꺼내 드는 것, 바로 그것이 극우의 정의”라며 “최욱씨는 정확히 그 사고 구조에 올라탔다”라고 비판했다. 이어 “최욱씨는 사과하면서도 ‘극우에 대한 사과는 아니다’고 한 것을 보니 끝까지 (자신이 극우임을) 깨닫지 못한 것 같다”고 했다.