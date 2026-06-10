2027년형 폴스타 4 출시 트림 재구성 및 주행 밸런스 강화

[헤럴드경제=서재근 기자] 스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타가 브랜드 베스트셀링 모델 폴스타 4의 2027년형 업데이트를 진행한다고 10일 밝혔다. 연식 변경 모델은 이날 오후 3시부터 온라인에서 판매를 시작할 예정이다.

먼저 폴스타는 SUV(스포츠유틸리티차량)의 공간성과 쿠페의 역동적인 실루엣을 결합한 독창적 디자인 정체성을 더욱 직관적으로 전달한다기 위해 ‘폴스타 4 SUV 쿠페’를 2027년형부터 ‘폴스타 4 쿠페’로 이름을 변경했다.

트림 구성은 ▷리어 모터 ▷듀얼 모터 ▷듀얼 모터 퍼포먼스로 재편됐다.

리어 모터와 듀얼 모터 트림에는 ▷고용량 패시브 댐퍼 ▷신규 스프링 및 안티롤 바 ▷폴리우레탄(PU) 리바운드 스톱이 적용된 섀시가 기본 탑재된다. 아울러 스티어링 정밀성을 개선해 민첩한 조향 반응과 정교한 제어감을 구현했다.

실내에는 파노라믹 글래스 루프에 블랙 엠블럼이 새롭게 추가되었으며, 트림별로 시트벨트와 로터리 노브 인서트를 차별화해 고급감을 강화했다. 또한 징크 색상 데코의 차콜 마이크로테크 인테리어가 새로운 기본 사양으로 운영된다.

리어 모터는 기존과 동일한 6690만원, 듀얼 모터는 기존보다 200만원 인하된 6990만 원으로 책정했다.

파일럿 어시스트 등 주행 보조 기능을 제공하는 ▷파일럿 팩은 2027년형에서도 기본 사양으로 제공된다.

플러스 팩은 600만원으로 ▷하만 카돈 프리미엄 오디오 시스템 ▷픽셀 LED 헤드라이트 ▷2열 전동식 리클라이닝 ▷핸즈프리 전동식 테일게이트 기능 등으로 구성된다.

이 외에도 나파 업그레이드는 기존 450만원에서 400만원으로 조정됐으며, 플러스 팩 적용 시 선택할 수 있다.

폴스타 4 쿠페의 주행 성능을 극대화하는 퍼포먼스 팩은 600만원이며 차콜 색상 데코의 마이크로테크 인테리어가 기본 적용된다. 아울러 ▷22인치 퍼포먼스 팩 전용 휠과 ▷4피스톤 브렘보 브레이크 ▷폴스타 엔지니어링 섀시 튜닝 ▷ZF사의 3단 조절 액티브 댐퍼 ▷안전벨트와 브레이크 등이 적용된다.

단일 옵션으로는 ▷21인치 스포츠 휠이 200만원이며, ▷일렉트로크로믹 글래스 루프는 기존보다 50만 원 인하한 100만원이다.

함종성 폴스타코리아 대표는 “2027년형 폴스타 4 쿠페는 국내 고객들의 고성능 전기차에 대한 높은 관심과 프리미엄 옵션 선호를 반영해 주행 밸런스와 상품성을 한층 강화했다“며 ”앞으로도 디자인, 퍼포먼스, 지속가능성을 모두 갖춘 프리미엄 전기차의 경험을 더 많은 고객들이 일상 속에서 누릴 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

한편, 폴스타 4 쿠페는 올해 1월부터 5월까지 1979대가 판매되며 국내 프리미엄 전기차 시장에서 존재감을 드러내고 있다.