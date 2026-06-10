디지털온누리상품권으로 페이백 지급 대기업 판촉·소상공인 매출 연결하는 첫 민간 협력 모델

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국조폐공사가 디지털온누리상품권 플랫폼을 활용해 대기업 소비 혜택을 전통시장과 골목상권 소비로 연결하는 상생 모델 확대에 나선다.

10일 한국조폐공사에 따르면 공사는 삼성전자가 진행하는 ‘국민과 함께 삼성전자 감사 페스티벌’의 디지털온누리상품권 페이백 지급 행사에 참여한다. 이번 행사는 삼성전자 제품 구매 고객에게 제공하는 혜택을 디지털온누리상품권으로 지급해 대기업 소비 프로모션이 전통시장과 골목상권 매출 증대로 이어지도록 설계한 첫 민간 협력형 상생 소비 모델이다.

조폐공사는 그동안 광주광역시, 전남 해남군 등 지방자치단체와 함께 온누리상품권 페이백 행사를 운영하며 지역상권 활성화 모델을 구축해 왔다. 또 중소기업중앙회와 협력해 노란우산공제 온라인 가입자에게 온누리상품권을 지급하는 등 공공 협력형 상생 소비 모델을 추진해 왔으며, 이번 사업을 통해 민간 영역으로 확대하게 됐다.

공사는 디지털온누리상품권의 일괄 지급과 내역 관리, 환수 등 플랫폼 운영을 맡는다. 행사 대상 고객은 조건에 따라 디지털온누리상품권을 지급받아 전국 전통시장과 상점가 등 온누리상품권 가맹점에서 사용할 수 있다.

조폐공사는 이번 사업의 핵심이 소비 혜택이 일회성 판촉에 그치지 않고 지역경제 안에서 다시 순환하도록 설계됐다는 점이라고 설명했다. 기존 구매 혜택이 소비자 할인에 머물렀다면, 온누리상품권으로 지급된 혜택이 전통시장과 골목상권에서 재사용되면서 소상공인 매출 증대로 이어지는 ‘소비지원의 N차 효과’를 창출할 수 있다는 것이다.

디지털온누리상품권은 모바일 기반으로 지급·사용·관리가 가능해 대규모 고객을 대상으로 하는 기업 프로모션에 적합하다. 기업은 효율적으로 행사를 운영할 수 있고 소비자는 별도 절차 없이 편리하게 혜택을 받을 수 있다는 장점이 있다.

성창훈 한국조폐공사 사장은 “이번 행사는 대기업의 소비 혜택이 전통시장과 골목상권 소비로 이어지는 새로운 상생 모델이라는 점에서 의미가 크다”며 “디지털온누리상품권 플랫폼 운영 경험을 바탕으로 공공과 민간의 소비 지원이 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 공공 디지털 플랫폼 역할을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

조폐공사는 향후 기업 프로모션과 소비 페스티벌, 멤버십 포인트, 캐시백 등 다양한 공공·민간 협력 사업과 연계해 디지털온누리상품권을 국민 혜택과 지역경제 활성화를 동시에 실현하는 상생 플랫폼으로 발전시켜 나간다는 계획이다.