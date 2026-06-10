안전보건 TF 신설 등 현장 중심 안전관리 체계 강화 AI CCTV·시큐디움·MDR 앞세워 물리·사이버보안 고도화 시니어케어·무인매장·에이전틱 SOC 등 미래 사업 확대 추진

[헤럴드경제=박혜림 기자] 민기식 SK쉴더스 대표가 취임 1년을 맞아 안전 관리와 인공지능(AI) 기반 보안 역량 강화를 중심으로 한 경영 성과를 공개했다. 지난 1년간 현장 안전 체계를 정비하고 물리보안과 사이버보안을 아우르는 AI 기술 적용을 확대해온 만큼, 앞으로는 시니어케어와 무인매장, 차세대 보안관제 등 미래 사업 확장에 속도를 낸다는 구상이다.

SK쉴더스는 민기식 대표 취임 1주년을 맞아 지난 1년간의 주요 성과와 향후 사업 전략을 10일 밝혔다.

SK쉴더스에 따르면 민 대표 체제 하에서 SK쉴더스는 고객 신뢰를 핵심 가치로 삼고 안전 관리, 기술 고도화, 조직 역량 강화에 주력해왔다.

우선 안전 관리 체계를 손질했다. 안전을 서비스 품질과 고객 신뢰를 좌우하는 핵심 요소로 보고, 현장 중심의 예방 체계를 강화했다. 안전보건최고경영책임자(CSPO) 산하에 안전보건 태스크포스(TF)를 신설하고, 구성원이 직접 참여하는 안전 문화 개선 활동도 확대했다.

AI 기술 적용도 넓히고 있다. 특히 물리보안 분야에서는 AI CCTV를 중심으로 고객 대응력을 높이고 있다. 해당 제품은 국내 민간 부문에서 처음으로 영상정보처리기기 TTA 인증을 받았다. SK쉴더스는 이를 기반으로 영상 분석과 현장 대응 등 물리보안 서비스의 정확도와 효율을 높인다는 계획이다.

사이버보안 영역에서는 AI 기반 보안관제 플랫폼 ‘시큐디움’과 MDR 서비스를 앞세워 위협 탐지와 대응 역량을 강화하고 있다. 보안 전문가 조직을 중심으로 AI 보안 신기술 연구·개발도 병행하며, 고도화되는 사이버 위협에 선제적으로 대응한다는 구상이다.

인재 육성에도 공을 들이고 있다. SK쉴더스는 내부 세미나와 교육 프로그램을 통해 구성원의 전문성을 높이고, 리더십 파이프라인을 구축해 미래 조직을 이끌 인재를 체계적으로 키운다는 방침이다.

향후 사업은 사회 구조 변화와 AI 보안 수요에 맞춰 확장한다. 물리보안 분야에서는 안전과 돌봄, 매장 운영 편의에 대한 수요가 커지는 흐름에 맞춰 시니어케어와 무인매장 관련 서비스를 넓힌다. 사이버보안 분야에서는 ‘에이전틱 SOC’를 비롯한 AI 보안 기술을 기반으로 차세대 보안 운영 체계를 구축할 계획이다.

민 대표는 “AI 확산은 보안 산업에도 근본적인 변화를 요구하고 있다”며 “앞으로의 보안은 위협을 예방하는 것을 넘어 고객의 비즈니스 리스크를 관리하는 영역으로 확장될 것”이라고 말했다. 이어 “SK쉴더스는 물리보안과 사이버보안 전반에서 축적한 경험을 바탕으로 고객이 필요로 하는 보안의 역할을 넓혀 나갈 것”이라고 강조했다.

한편 민 대표는 30여 년간 보험·금융업계에서 디지털 혁신과 조직 안정화를 이끌어온 전문 경영인으로, 푸르덴셜생명·DGB생명 대표와 KB라이프생명 부회장을 거쳤다.