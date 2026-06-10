석재 색채 대비·LED 조명 적용해 문주 시각적 주목

[헤럴드경제=윤성현 기자] ㈜한화 건설부문이 한화포레나의 문주와 출입구 등 진입 동선을 통합한 신규 디자인을 선보인다.

㈜한화 건설부문은 한화포레나 문주·출입구 통합 디자인 ‘포레나 Journey’를 개발하고, 향후 분양 단지에 점진적으로 적용할 계획이라고 10일 밝혔다.

앞서 개발한 신규 외관 디자인 ‘포레나 Vista’가 건축물의 원경을 다뤘다면, 포레나 Journey는 아파트 입구에서 각 동으로 이동하는 과정에서 마주하는 근경에 초점을 맞췄다.

포레나 Journey는 단지 진입 동선을 단순한 이동 경로가 아닌 하나의 여정으로 구성한 것이 특징이다. 입주민이 일상 속에서 걷고 머무는 순간마다 차별화된 공간 경험을 할 수 있도록 설계했다는 설명이다.

문주는 석재 소재의 강렬한 색채 대비를 통해 시각적 주목도를 높였다. 구조적 결합이 주는 웅장함을 강조해 프리미엄 단지의 이미지를 부각했다.

문주 측면에는 석재를 활용한 브랜드 패턴을 적용했다. 천장에는 그라데이션 형태의 LED 조명을 설치해 차별성을 더했다.

주차장 진입램프도 문주와 동일한 석재 소재를 활용해 브랜드 일관성을 강화했다. 단지 정문부터 지하 주차장 진입부까지 이어지는 동선 전반에 통일된 디자인 언어를 적용한 것이다.

동 출입구 디자인도 달라진다. 기존 동 출입구가 개방된 형태였다면, 이번 디자인에서는 가림벽을 활용해 외부에는 정돈된 이미지를 전달하고 내부에는 안정감을 주도록 했다.

가림벽 사이에는 창과 나무를 배치해 입주민이 출입구를 이용하는 과정에서 바람과 햇빛의 변화를 느낄 수 있도록 연출했다. 자연 속 주거공간이라는 경험을 강화하기 위한 장치다.

지하 주차장 출입구에는 일관된 톤과 무광 질감의 소재를 적용해 차분하면서도 고급스러운 분위기를 구현했다.

김민석 ㈜한화 건설부문 건축사업본부장은 “문주와 동 출입구는 입주민들이 가장 가깝게 경험하는 대표 공용공간인 만큼, 이동 자체가 하나의 여행처럼 느껴질 수 있도록 한화포레나만의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편 ㈜한화 건설부문은 지난달 한화포레나 신규 외관 디자인 ‘포레나 Vista’를 선보였다. 건물 외곽 라인을 부각한 큐브형 입면과 ‘Quiet Accent’ 콘셉트를 통해 미니멀한 디자인 안에 브랜드 정체성을 구현했다.