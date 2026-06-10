자체 솔루션 ‘옵티포스’ 기반…연내 점주·직원 서비스

[헤럴드경제=정찬수 기자] 현대백화점그룹 계열 ICT전문기업 현대퓨처넷이 배스킨라빈스를 운영하는 비알코리아와 점포용 자동응답 AI(인공지능) 챗봇 서비스 공급 계약을 맺고, 연내 서비스를 제공한다고 10일 밝혔다.

챗봇은 배스킨라빈스 점주와 직원이 매장 운영 관련 궁금증을 질문하면 실시간으로 답변하는 모바일 기반 어시스턴트 서비스다.

현대퓨처넷의 통합 AI 솔루션 ‘옵티포스(OptiForce)’를 활용해 개발된다. 텍스트·이미지·오디오 등 데이터를 의미 유사성을 기준으로 저장해 빠른 검색이 가능한 자체 데이터베이스 ‘벡터코어(VectoCore)’가 핵심이다.

AI가 답변 생성 전 데이터베이스에서 관련 정보를 검색해 답변 수준을 높이는 ‘검색 증강 생성(RAG)’ 기술도 접목했다. 옵티포스는 아마존웹서비스(AWS)와 마이크로소프트 애저(Azure) 기반의 멀티클라우드 서비스를 지원한다.

현대퓨처넷 관계자는 “앞으로 맞춤형 개발이 가능한 자체 AI 솔루션을 앞세워 B2B(기업간 거래) 포트폴리오 다각화에 박차를 가할 것”이라고 말했다.