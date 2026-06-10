신입단원 돼 박물관 갇히는 콘셉트 설정 이달 26일부터 8월 30일까지 한정운영

[헤럴드경제=김명상 기자] 관객 선택에 따라 결말이 달라지는 체험형 호러 공연이 새롭게 선보인다.

롯데월드 민속박물관이 오는 15일부터 몰입형 호러 공연 ‘스테이 얼라이브 인 뮤지엄’ 예매를 시작한다. 공연은 민속박물관 전 공간을 무대로 활용하는 체험형 콘텐츠로 기획됐다. 이번 콘텐츠는 롯데월드 어드벤처가 오는 26일부터 8월 30일까지 진행하는 여름 시즌 축제 ‘봉인해제 : 요괴 대소동’과 연계해 운영한다.

이번 공연은 한국 저주의 역사 특별전 ‘조선요괴전’을 준비하던 중 봉인된 저주가 풀리며 벌어지는 사건을 다룬다. 관객은 롯데월드 공연팀 신입 단원으로 설정돼 전시 준비 과정에 참여하다가 민속박물관에 갇히고, 제한된 시간 안에 살아남기 위한 사투를 벌이게 된다. 관객은 단순히 보는 것을 넘어 개개인의 선택에 따라 서로 다른 이야기가 전개되는 것이 특징이다.

공연은 축제 기간 동안 롯데월드 민속박물관에서 운영한다. 평일과 주말 모두 오후 7시 30분 시작하며 러닝타임은 90분이다. 본 공연에 앞서 오후 7시 10분부터 20분간 프리쇼를 진행해 관객이 배우와 상호작용하며 세계관에 진입하도록 구성했다. 관람 연령은 만 16세 이상이다.

티켓 가격은 5만 원이며 오는 15일부터 19일까지 사전 예매 시 20% 할인해준다. 재관람객은 30%, 공연 당일 롯데월드 어드벤처 종합이용권 소지자는 20% 할인 혜택을 받을 수 있다. 예매는 롯데월드 공식 홈페이지에서 진행한다.