[헤럴드경제=정대한 기자] 롯데마트가 1000원 이하 PB(자체브랜드) ‘오늘좋은’ 품목을 늘린다고 10일 밝혔다. 11일 ‘오늘좋은 숙주나물’을 980원에, 25일에는 ‘오늘좋은 순두부’를 690원에 내놓는다.

롯데마트는 가성비 소비 트렌드에 맞춰 1000원 이하의 상품을 확대하고 있다. 지난 2024년 45개에서 올해 6월 기준 90개까지 늘었다. 상품군은 신선식품·음료·과자부터 생활용품을 아우른다.

신선식품에서는 ‘오늘좋은 콩나물’과 ‘오늘좋은 두부’를 각각 1000원에 판매 중이다. ‘오늘좋은 딸기·바나나·초코우유’는 500원이다. ‘오늘좋은 제트콘’ 등 과자 34종도 인기다. 생활용품에서는 티슈·포켓 미니티슈·물티슈 등을 1000원에 팔고 있다.

초저가 PB 상품 수요가 꾸준히 증가하고 있다. 롯데마트에 따르면 올해 들어 지난 8일까지 1000원 이하 PB 상품 매출은 전년 동기 대비 18.3% 증가했다. 롯데마트·롯데슈퍼는 올리브유·우유·식빵 등 주요 먹거리를 중심으로 고객 유입에 나서고 있다.