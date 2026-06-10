싱크탱크 LHRI와도 협력, 전문성 강화 대면 또는 온라인 통해 컨설팅 결과 전달

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국토지주택공사(LH)는 수도권과 제주도를 제외한 지방권 광역 및 기초 지방자치단체를 대상으로 ‘지역활력타운’ 조성사업 추진을 위한 무상 컨설팅을 제공한다고 10일 밝혔다.

지역활력타운은 주거와 생활 인프라, 생활 서비스를 결합해 지방의 정주 여건을 개선하고 은퇴자나 귀촌자 등의 안정적인 정착을 지원함으로써 지역의 활력을 높이기 위해 추진되는 사업이다.

특히 올해부터는 기존의 정부 공모 방식에서 지자체가 지역 여건에 맞게 사업을 선택하고 예산을 편성하는 ‘자율 신청 방식’으로 전격 전환됐다. 이에 따라 LH는 지자체별 사업 준비 시점에 맞춰 신속한 맞춤형 지원이 가능하도록 전담 컨설팅 조직을 신설해 운영에 돌입했다. 싱크탱크인 토지주택연구원(LHRI)과도 협력해 전문성을 대폭 강화했다.

이번 컨설팅은 지자체가 지역활력타운 조성 사업을 구상하거나 계획하는 초기 단계부터 투입된다. 구체적으로는 사업의 목표와 구체적 계획, 타당성, 지역 내 수요, 실현 가능성, 거버넌스 구축, 기대 효과성 등 사업 전반을 대상으로 다각적인 진단이 이뤄진다.

컨설팅을 희망하는 지자체는 신청서와 사업계획서를 작성해 LH 담당자에게 제출하면 된다. LH는 제출된 사업계획에 대한 사전 검토를 거친 뒤, 대면 또는 온라인 방식을 통해 최적의 컨설팅 결과를 지자체 측에 전달할 예정이다.

강오순 LH 지역균형본부장은 “지역활력타운이 소멸 위기에 처한 지방의 새로운 성장 거점으로 자리 잡을 수 있도록 지자체와 긴밀히 협력해 나갈 계획”이라며 “앞으로도 LH는 공공의 역할을 한층 강화해 지방에 인구가 유입되고 활력이 넘치는 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 LH는 지난 3월 2026년 책임경영 서약식을 개최하고 ‘5극 3특 연계 지역경제 활성화’ 등 중점과제를 선정했다.