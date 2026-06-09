[헤럴드경제=장연주 기자] 아기 방에 설치한 CCTV를 시어머니가 6개월 동안 몰래 지켜보고 있었다는 사실을 알게 돼 충격에 빠진 여성이 이혼을 고민하고 있다는 사연이 전해졌다.

최근 직장인 익명 커뮤니티 ‘블라인드’에는 ‘아기 방 CCTV 나 몰래 6개월간 보고 계셨던 시어머니’라는 제목의 글이 올라왔다.

작성자 A씨는 어느 날 아침 시어머니에게 다급한 전화를 받았다.

시어머니는 전화를 받자 아들과 통화하겠다며 “A씨가 듣지 않게 하라”고 했지만, A씨는 스피커폰을 통해 대화 내용을 모두 들었다.

시어머니는 아들에게 “아기 방 CCTV를 보는데 아이가 구석에서 울고 있다. 빨리 가보라”고 말했다.

그제야 A씨는 집 안에 설치된 CCTV 영상이 시어머니의 휴대전화와 연결돼 있다는 사실을 알게 됐고, 무려 6개월 간 이런 사실을 알지 못한 채 지낸 것으로 드러났.

이에 남편에게 이유를 물었더니 “손주가 보고 싶다고 하셔서 연결해 드렸다”고 답했다.

하지만 A씨는 해당 CCTV가 아기 침대만 비추는 용도가 아니라 방 전체가 촬영되고 음성까지 실시간으로 전달된 만큼, 부부가 다투거나 스킨십을 하는 장면까지 모두 노출된 것은 물론 그간 친정어머니가 아이를 돌보며 방에서 지낸 적도 있었다며 분통을 터뜨렸다.

결국 충격을 받은 A씨는 남편과 시어머니에게 항의했지만, 시어머니는 “아들이 연결해 준 것이고, 거의 보지 않았다”고 답했고 남편은 “켕기는 것이 있느냐”며 오히려 화를 냈다고 한다.

이에 A씨는 “현재 친정으로 와 있는 상태고 이혼까지 생각하고 있다”고 밝혔다.

이 같은 사연에 누리꾼들은 “진짜 충격이다”, “시어머니 보다 남편의 태도가 더 문제다”, “며느리의 사생활을 감시한 거네”, “이혼 유책 사유 아니냐” 등의 반응을 보였다.