[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 AOA 출신 가수 지민이 신곡 발매를 앞두고 심경을 밝혔다.

지민은 9일 자신의 인스타그램에 “드디어 (새 앨범) 발매가 하루 남았다”라며 “약 한 달 동안 나는 엉망이었다, 여기서도 설명 못 하고 저기서도 설명 못 한 채, 세상에서 가장 예민한 사람이 되어 있었다”라는 글을 남겼다.

지민은 “앞으로도 나 혼자 해나가야 하는데 내가 자꾸 이러면, 주변에서 도와주는 내 친구들마저 나에게 지칠 것 같았다”라며 “한 달 내내 술도 못 마시는 내가 매일 술을 마셔야 잠에 들 수 있었다, 약으로는 해결되지 않았기 때문이다”라고 했다.

그러면서 “사실 얼마 없는 내 친구들도 요즘은 만나기가 힘들었다”라며 “내가 너무 예민하니까, 만나도 정리가 안 됐고, 왜인지 모르게 마음이 상한 채 집에 돌아오기 일쑤였다”라고 말했다.

이어 “어제(8일) 뮤직비디오를 완성하고 드디어 끝이 났다”라며 “심의를 넘기고 20분 동안 얼마나 울었는지 모르겠다, 얼굴은 온통 검은색이고, 머리는 온통 하얀색으로 변해 있었다”라고 얘기했다. 또한 “입술은 부르트고, 양손은 너무 물어뜯어서 샴푸조차 자유롭게 할 수 없을 정도였다”라고 덧붙였다.

혼자 음악 작업을 이어가는 데 대한 부담도 토로했다. 그는 “혼자서 해나가려니 너무 벅찼다. 신경 써야 할 건 너무 많고 마음도 힘들었다”고 했다.

지민은 “노래가 좋으면 뭐 하고, 뮤직비디오가 좋으면 뭐 하고, 자켓이 좋으면 뭐 하나. 많은 사람들은 내가 싫다는데”라고 털어놨다.

이어 “심지어 내가 가장 친했던 친구마저, 나와 친한 친구라는 이유만으로 악플을 받는다. 도움은커녕 내가 아끼는 친구의 발목을 잡는 기분이랄까”라며 속상한 마음을 드러냈다.

그럼에도 자신을 지지해준 이들에게 고마움을 전했다. 지민은 “내 옆에 든든하게 남아 있어 준 내 친구들아, 고맙다”며 “이런 천방지축 지민이를 도와주고 서포트해 줘서 정말 고맙다”고 했다.

끝으로 “나는 큰 사랑을 바라지도, 감히 상상하지도 않는다. 그냥 나를 믿어준 내 친구들, 내 팬들, 그리고 내 가족들에게 떳떳한 사람이 되고 싶다. 이게 내 진심이다”라고 덧붙였다.

2012년 AOA 멤버로 데뷔한 지민은 2020년 팀을 탈퇴하고 활동을 중단했다. 이후 2022년 JTBC 음악 경연 프로그램 ‘두 번째 세계’에 출연하며 활동을 재개했다. 오는 10일 새 앨범 발매를 앞두고 있다.