[헤럴드경제=이명수 기자] 한국사 강사 겸 방송인 최태성이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 강하게 비판했다.

최태성은 9일 자신의 페이스북에 4·19 혁명 당시의 사진을 올린 뒤 “1960년 일어난 4.19혁명의 역사를 우리는 잘 알고 있다”면서 “그런데 2026년 대한민국에서 백주대낮에 참정권이 침해됐다. 민주주의의 가장 기본적 원칙이 심각하게 훼손됐다”고 주장했다.

이어 “투표 용지가 부족해 투표를 못하는 나라가 됐다. 믿겨지지 않는다. 진상규명, 책임규명, 대안제시가 전광석화처럼 이루어져야 한다”고 강조했다.

아울러 “이 상황을 심각하게 받아들여야 한다. 느리면 안 된다. #큰별쌤 #최태성 #선관위 #투표용지부족 #부실선거”라고 했다.

지난 3일 지방선거 본투표일에는 서울 강남구, 광진구, 송파구 등 일부 투표소에서 투표용지가 부족해 유권자들이 장시간 대기하거나 투표를 하지 못하는 상황이 발생했다.

특히 서울 송파구 잠실7동 제2투표소인 올림픽공원 핸드볼경기장 주변에는 투표용지 부족 사태를 둘러싸고 부정선거를 주장하는 시민들과 보수 성향 유튜버들이 몰리면서 투표소 입구를 둘러싼 시위가 벌어졌다.