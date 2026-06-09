[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 배용준·박수진 부부와 박신혜·최태준 부부가 싱가포르에서 포착됐다.

싱가포르 매체 연합조보(聯合早報)는 8일 ‘배용준, 22년 만에 싱가포르 등장…박수진과 포착’이라는 제목의 기사를 통해 배용준이 아내 박수진, 배우 박신혜·최태준 가족과 함께 싱가포르를 방문했다고 보도했다.

매체에 따르면 배용준 부부는 7일 밤 싱가포르 창이국제공항에서 포착됐다. 이들은 박신혜·최태준 가족과 함께 이동하며 여행을 즐기는 것으로 알려졌다.

공개된 사진과 영상 속 이들은 마스크와 모자를 쓴 편안한 차림으로 자녀들을 살뜰히 챙기는 모습이다.

두 가족의 남다른 인연도 주목받고 있다. 박수진과 박신혜는 지난 2013년 tvN 드라마 ‘이웃집 꽃미남’에 함께 출연했다.

최태준은 지난 2월 배용준이 주요 주주로 있는 종합 엔터테인먼트 기업 블리츠웨이와 전속계약을 맺었다.

지난 2015년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 둔 배용준·박수진 부부는 현재 하와이로 이주해 거주 중이다.

2022년 결혼해 아들을 둔 박신혜·최태준 부부는 최근 둘째 임신 소식을 전했으며 올가을 출산을 앞두고 있다.