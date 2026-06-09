[헤럴드경제=채상우 기자] 광주의 한 공원에서 60대 장애인을 목 졸라 기절시킨 20대 남성이 구속됐다.

9일 광주 서부경찰서는 폭행과 장애인복지법 위반 혐의로 20대 후반 남성 A 씨를 구속했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 지난 6일 오후 4시쯤 광주 서구 화정동의 한 공원에서 동네 주민인 60대 장애인 B 씨의 목을 졸라 기절시킨 혐의를 받는다.

당시 현장에 있던 목격자가 “젊은 남자가 할아버지의 목을 조르고 있다”고 112에 신고했으며, 출동한 경찰은 A 씨를 현행범으로 체포했다. B 씨는 갑작스러운 공격에 일시적으로 의식을 잃었으나, 다행히 크게 다치지는 않아 현재 병원 치료는 받지 않고 있는 것으로 전해졌다.

조사 결과 식당 주방장과 무속인을 겸업하고 있는 A 씨는 경찰 조사에서 “B 씨의 머리 위에 이상한 무언가가 보여 기절시켰다”는 취지진술을 한 것으로 알려졌다.

경찰은 A 씨가 누범 기간 중에 다시 범행을 저지른 점을 토대로 재범 및 도주 우려가 높다고 판단해 구속영장을 신청했으며, 법원으로부터 8일 영장을 발부받았다.

경찰은 A 씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사할 방침이다.