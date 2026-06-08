언론 전화 인터뷰서 이스라엘 공습한 이란에 “협상 돌아와 합의하라” “네타냐후과 통화해 보복하지 말라 말할 것…합의 무산 원치 않아” 이란-이스라엘 양측에 확전 자제 촉구…합의냐 전쟁 재개냐 갈림길

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[헤럴드경제=김영철 기자] 이란이 휴전 이후 처음으로 이스라엘에 미사일을 발사한 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령은 “내가 이란에 하고 싶은 말은, 미사일을 쐈으니 이제 그만하고 (협상) 테이블로 돌아와 합의하라는 것”이라고 7일(현지시간) 말했다.

트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스 기자와의 전화 인터뷰에서 “이번 공격이 협상에 결코 도움이 되지 않을 것”이라며 이같이 밝혔다고 폭스뉴스가 보도했다. 이 방송은 또한 트럼프 대통령이 이란과의 협상이 이번 주 월요일(8일), 화요일(9일), 수요일(10일) 중으로 합의에 이를 수 있는 방향으로 진전되고 있다고 말했다고 전했다.

이란은 이날 이스라엘 북부를 향해 약 10발의 탄도 미사일을 발사했으며, 이스라엘군은 해당 지역의 모든 학교에 휴교령을 내린 상태다.

이란의 이스라엘 본토 공격은 지난 4월 8일 미국과 이란의 휴전 발효 후 처음이다. 이는 이스라엘이 레바논 수도 베이루트 남부 외곽의 친이란 무장정파 헤즈볼라의 핵심 거점을 타격한 것에 대한 보복 성격이다.

트럼프 대통령은 이스라엘의 레바논 공격에 대해선 “이스라엘과 조율이 없었다. 나는 불만이다”고 불쾌감을 표했다고 폭스뉴스는 밝혔다.

이와 함께 미국 인터넷매체 악시오스의 기자도 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 올린 게시글에서 트럼프 대통령과 통화를 했다면서 트럼프 대통령이 “이란의 공격으로 다친 사람은 아무도 없다. 이스라엘이 보복하지 않기를 바란다”고 말했다고 전했다.

트럼프 대통령은 이어 “만약 비비(베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 애칭)가 보복한다면 지난 47년이나 지난 3000년 동안 그랬던 것처럼 갈등은 계속될 뿐”이라고 말했다. 그러면서 “우리는 이란과의 최종 합의에 매우 근접해 있다. 좋은 합의가 될 것”이라며 “지금 벌어지는 일 때문에 이것이 무산되기를 원하지 않는다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 “지금 당장 비비에게 전화해서 보복하지 말라고 말하겠다”며 “이스라엘도 공격했고 이란도 공격했다. 우리는 추가 공격이 필요하지 않다”고 강조했다.

악시오스 기자는 잠시 후 올린 또 다른 엑스 게시글에선 미국 당국자를 인용해 트럼프 대통령이 네타냐후 총리와 통화를 했다고 전했다. 두 정상의 통화 내용은 곧바로 알려지지 않고 있지만, 트럼프 대통령이 이란과의 협상 타결이 임박했다고 거듭 밝히면서 이스라엘에 보복 자제를 요청한 만큼 이와 관련한 내용이 주를 이뤘을 것으로 관측된다.

트럼프 대통령의 이러한 자제 권유가 받아들여질 경우 미국과 이란 사이의 종전 협상 국면이 유지되면서 양측이 합의를 이룰 가능성에 대한 기대가 커지겠지만, 이스라엘이 이란에 대한 보복 공격을 감행할 경우 그간 불안하게 유지돼 온 휴전이 붕괴하고 전쟁이 재개되면서 중동 정세는 또다른 혼돈으로 빠져들 가능성을 배제할 수 없어 보인다.