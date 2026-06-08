“합의 땐 공동 폐기, 불발 땐 군사력 동원해 확보” “금리 낮춰야” 거듭 주장하면서도 “연준 의장, 원하는대로 하길”

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[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 7일(현지시간) 이란과의 종전 협상이 타결될 경우 이란과 협력해 이란이 보유한 고농축 우라늄(HEU)을 회수·폐기하겠다고 밝혔다. 협상이 결렬될 경우에는 미군이 해당 물질을 직접 확보할 수 있도록 이란 군사력을 더욱 약화시키겠다고 경고했다.

트럼프 대통령은 이날 방송된 NBC 인터뷰에서 종전 협상의 핵심 쟁점인 이란의 고농축 우라늄 처리 문제와 관련해 “우리가 우호적인 관계를 맺기로 합의한다면 우리는 모두 함께 갈 것”이라며 “현장에서 폐기하든 다른 곳으로 옮겨 폐기하든 우리가 그것을 반출해 폐기할 것”이라고 말했다.

이어 “우리는 그들과 함께 가든, 그들 없이 가든 그렇게 할 것”이라며 “하지만 우리를 향해 총을 쏘는 사람들은 없을 것”이라고 강조했다.

그러면서 “(이란과) 합의가 이뤄지지 않는다면 우리는 군사력으로 매우 강하게 그들을 타격할 것”이라며 “그렇게 한 뒤에야 (고농축 우라늄 회수를 위해) 들어갈 것이고, 어느 쪽이든 우리의 안전은 보장될 것”이라고 말했다.

이는 이란과의 협상을 통한 해결을 우선 추진하되, 협상이 무산될 경우 미국이 강제로 고농축 우라늄을 확보해 폐기할 수 있다는 입장을 시사한 것으로 해석된다.

트럼프 대통령은 협상 진행 상황에 대해 “합의에 매우 근접해 있다”면서도 “몇 가지 쟁점이 남아 있지만 큰 문제로 보이지는 않는다”고 말했다.

또 현재 논의 중인 종전 양해각서(MOU)에 ‘이란이 핵무기를 개발하지 않는다’는 조항이 포함됐다고 설명했다. 특히 당초 초안에는 없었던 ‘핵무기를 구매하지 않는다’는 내용도 자신의 요구로 추가됐으며, 이란이 이를 수용했다고 거듭 주장했다.

다만 새로운 합의가 체결되더라도 이란에 대한 자산 동결 해제나 제재 완화는 즉시 이뤄지지 않을 것이라고 선을 그었다.

트럼프 대통령은 ‘합의의 하나로 이란 자산 동결이나 제재를 먼저 해제할 수 있느냐’는 질문에 “아니다”라며 “그건 (합의) 그 이후의 문제”라고 말했다.

이어 “그들이 제대로 행동하고, 좋은 모습을 보인다면 그때부터 (그런 문제를) 논의하기 시작할 것”이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이와 지금까지 직접적으로 대화를 나눈 적은 없다면서도 하메네이가 원할 경우 대화에 나설 수 있다는 뜻을 밝혔다.

이란전 과정에서 크게 다친 것으로 알려진 모즈타바 하메네이의 소재를 파악하고 있느냐는 질문에 “그가 어디에 있는지 내가 알고 있는지에 대해선 말하고 싶지 않다”며 “다만 내가 알고 있을 가능성은 높다”고 말했다.

트럼프 대통령은 대이란 군사작전을 위해 중동 지역에 추가 배치한 미군 병력을 당장 철수할지에 대해선 가능성이 작다고 선을 그었다.

트럼프 대통령은 미군 주둔에 따른 비용 부담이 크지 않고 안전상 문제도 없다면서 “상황이 마무리될 때까지는 그들을 거기에 두는 게 좋다고 본다”고 말했다.

트럼프 대통령은 ‘새로운 전쟁을 하지 않겠다’는 대선 공약을 어긴 것 아니냐는 지적에는 “나는 아무것도 약속한 적이 없다”며 “나는 끝없는 전쟁을 좋아하지 않는다. 이것(이란전)은 끝없는 전쟁이 아니다”라고 말했다.

이번 인터뷰는 지난 5일 진행됐으며, NBC 방송은 앞서 이란 관련 트럼프 대통령의 주요 발언을 일부 보도한 데 이어 이날 전체 인터뷰 내용을 공개했다.

트럼프 대통령은 미 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인상 가능성에 대해 “금리를 올릴 이유가 없다”며 “사실 우리는 금리를 낮춰야 한다”고 말했다. 그러면서도 케빈 워시 연준 의장이 “원하는 대로 하길 바란다”고 말했다.

또 “나는 그(워시 의장)에게 큰 영향력을 행사하고 싶지 않다”면서도 “우리가 잘할 때마다 그들이 금리를 올리려 하는 건 불공평하다”고 말했다.

트럼프 대통령은 여야의 반발에 부딪혀 법무부가 추진 중단 방침을 밝힌 ‘사법 피해자 기금’(반<反> 무기화 기금)을 거듭 옹호했다.

해당 기금은 전임 조 바이든 행정부가 사법기구를 정치적으로 무기화함으로써 부당하게 처벌받은 피해자에게 배상한다는 취지로 법무부가 17억7600만 달러(약 2조7000억원) 규모로 조성하려 했던 것이다.

트럼프 대통령은 2021년 1·6 의회 폭동 당시 경찰관을 공격한 혐의로 처벌받은 자신의 지지자들도 배상 대상에 포함될 수 있느냐는 질문에 “그렇게 말하고 싶지는 않지만 지켜봐야 할 것 같다”고 답해 가능성을 배제하지 않았다.

트럼프 대통령은 11월 중간선거를 앞두고 캘리포니아주에서 지난 2일 치러진 예비선거 결과가 수일이 경과했는데도 확정되지 않았다며 ‘부정선거’ 주장을 제기했다. 이에 인터뷰 진행자가 관련 증거가 있느냐고 여러 차례 묻자 설전을 벌였으며, 결국 트럼프 대통령은 인터뷰를 끝내겠다고 말했다.