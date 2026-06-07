4R 2타 줄여 9언더파 1타차 왕좌

[헤럴드경제=조용직 기자] 문동현이 30야드 칩인 버디를 앞세워 KPGA 선수권대회(총상금 16억원)에서 최연소 우승을 달성했다.

문동현은 7일 경남 양산시 에이원 컨트리클럽 남·서코스(파71)에서 열린 대회 최종일 4라운드에서 버디 4개를 잡고 보기는 2개로 막아 2타를 줄였다. 합계 9언더파 275타를 친 문동현은 8언더파 276타를 친 김찬우를 1타 차로 따돌리고 2025년 KPGA 투어 데뷔 이후 첫 우승컵을 차지했다.

20세 2개월 2일에 우승한 2006년생 문동현은 KPGA 선수권대회 역대 최연소 우승 기록도 갈아치웠다. 이전 기록은 22세 19일의 나이에 2023년 대회에서 우승한 최승빈이었다.

문동현은 우승 상금 3억2000만원과 함께 2031년까지 KPGA 투어 출전권, 제네시스 대상 포인트 1300점을 받았다.

김준형이 단독 선두로 4라운드를 출발했지만, 경기가 중반을 넘어서면서 여러 차례 선두가 바뀌었다.상위권 선수들이 3~4개 홀을 남겨뒀을 때 공동 선두는 엄재웅, 조우영, 김찬우, 문동현까지 4명이었다.

동타를 깨뜨린 것은 문동현이었다. 문동현은 16번 홀(파4)에서 티샷을 페어웨이 벙커로 보내고, 두 번째 샷이 그린에 못 미친 러프에 떨어졌다. 문동현은 30야드를 남기고 친 어프로치 샷을 그대로 홀에 넣어 천금 같은 버디를 잡아냈다.

단독 선두로 치고 나온 문동현은 남은 2개 홀을 파로 막아내 짜릿한 첫 우승의 감격을 맛봤다.