필라델피아 반도체지수 10.3% 폭락 엔비디아도 6%·마이크론 13% 내려

[헤럴드경제=김희량 기자] 미국 뉴욕증시에서 인공지능(AI) 열풍을 주도해온 반도체주가 5일(현지시간) 일제히 급락하며 하루만에 한화 기준 2000조원이 넘는 금액이 사라졌다.

로이터통신에 따르면 미국에 상장된 주요 반도체 종목 30개로 구성된 필라델피아 반도체지수는 이날 10.3% 하락했다. 코로나19 팬데믹으로 글로벌 금융시장이 타격을 받았던 2020년 3월 이후 일 기준 가장 낙폭이 컸다.

업계에서는 브로드컴의 AI칩 사업 성장세가 시장 기대에 미치지 못했다는 평가가 높아지면서 미국의 ‘깜짝 고용’ 지표에 따른 금리 상승 우려가 나오면서 반도체주 전반의 주가가 내린 것으로 보고 있다.

이날 AI 반도체 시장의 핵심 기업인 엔비디아는 약 6% 하락하며 시가총액 3000억달러 이상이 감소했다. 마이크론은 13% 급락해 시가총액 약1500억달러가 증발했다.

최근 상승세를 주도했던 마벨 테크놀로지는 17%, AMD는 11% 각각 주가가 내렸다.

브로드컴 역시 8% 가까이 떨어지면서 이틀간 낙폭이 20%에 이른다.

로이터는 이번 매도세가 일론 머스크의 우주기업 스페이스X의 초대형 기업공개(IPO)를 앞두고 고평가 기술주 전반에 대한 투자자들의 경계심이 커지는 가운데 나타났다고 분석했다.

스페이스X가 상장에 성공할 경우 기업가치는 1조7천500억달러(약 2728조원)에 달할 것으로 전망된다.

아울러 미국 고용지표가 5월 들어서도 예상 밖에 회복력 있는 모습을 보이면서 연방준비제도(Fed·연준)가 연내 금리 인상에 나설 수 있다는 전망이 힘을 받고 있다.

미 노동부 노동통계국에 따르면 5월 미국의 비농업 일자리가 전월 대비 17만2000명 증가했다. 이는 8만명 증가를 내다본 전문가 예상치(다우존스 집계 기준)를 큰 폭으로 웃돈 수치에 해당한다.

다만 일각에서는 이번 급락을 업황 악화보다는 과열에 따른 조정 성격으로 보는 경우였다. 필라델피아 반도체지수가 급등해 왔기 때문이다. 해당 지수는 이번 급락에도 연초와 대비했을 때 73% 상승했다.